Getxo vive un «día histórico» con la aprobación de su nuevo PGOU

Más de diez años después de que el Ayuntamiento de Getxo pusiera la primera piedra de su futuro Plan de Ordenación Urbana (PGOU), un ... documento que permite diseñar hacia dónde crecerá la localidad, el pleno con el voto a favor del PNV y PSE (equipo de gobierno) y el PP (principal partido de la oposición), ha aprobado este lunes el marco estratégico. Un «día histórico» como lo ha enmarcado la alcaldesa Amaia Aguirre.

La regidora, que no suele hablar en los plenos, lo ha hecho en esta ocasión para remarcar que la localidad de la Margen Derecha «toma una decisión muy valiente, llena de ilusión. Asumimos un compromiso vital con el futuro de Getxo, un acuerdo entre generaciones para construir un municipio más equilibrado, más sostenible y con más oportunidades para todas las personas», ha asegurado al tiempo que ha defendido que «nos permite pensar en grande, sin dejar a nadie atrás y dejar de ser quienes somos». Ante las polémicas que han rodeado al proceso con más de 2.000 alegaciones, Agirre ha hecho mención a que «respalda nuestros valores» y ha asegurado que ahora hay que seguir dando pasos para «llevarlo a cabo en el día a día, en las calles de Getxo».

Entre los puntos más ambiciosos, pero también que más suspicacias ha generado, se encuentra la posibilidad de que se puedan construir hasta 4.471 nuevas viviendas. Dos de cada tres protegidas, algo que ha defendido el Gobierno local, aunque para la oposición tiene trampa porque «se crearán guetos. Se edificarán en las afueras, en barrios como Andra Mari». La fuerte mayoría que ostentan los tres partidos ha permitido rechazar la enmienda a la totalidad presentada por EH Bildu.

La coalición soberanista considera que «Getxo se rinde a los intereses de la construcción y perpetúa un modelo agotado porque construir vivienda libre no es la solución». «Este PGOU abandona a su suerte a barrios como Romo o Las Arenas, mientras en Algorta deja vía libre a la especulación. Se entierra la memoria y el patrimonio de Getxo bajo los cimientos de la especulación. La prueba más clara es el desprecio mostrado hacia las 60 propuestas de protección del Gobierno vasco. Se ha desestimado todo con excusas burocráticas para priorizar la construcción», ha señalado el portavoz, Mikel Bildosola.

Desde el Gobierno, la vicealcaldesa socialista Carmen Díaz ha asegurado que es un «proyecto de ciudad para los próximos 15 años». «¿Dónde queréis hacer vivienda protegida en el centro urbano? Se construye donde es posible», ha remarcado a la oposición mientras ha recordado que «dos de cada tres viviendas serán de protección pública. Este PGOU es uno de los hitos más importantes de este mandato y se ha logrado por consenso y después de un intenso trabajo», ha manifestado la edil.

«El voto útil del PP»

El popular Eduardo Andrade también ha hecho mención al diálogo y al consenso para sacar pecho y convertir al PP en el actor imprescindible de un «PGOU mucho mejor» que el que se aprobó en las fases iniciales. «Getxo necesita mucha vivienda, la gente se quiere quedar aquí, que se queden sus hijos y vuelvan los que se fueron y la única solución es la construcción. En los últimos años se ha encarecido un 30% la vivienda», ha apuntado Andrade para a continuación volver a recordar su aportación. «Tenéis que reconocer que es un plan bueno, hemos conseguido que los vecinos de Salsidualde, Zubileta, Martiturri y Andra Mari se queden donde están, que no sufran derribos y eso es gracias al voto útil del PP», ha manifestado.

Xabier Benito, de Elkarrekin Podemos, ha indicado, por su parte, que «no es un plan apoyado por la ciudadanía. Andra Mari estará cubierto de hormigón, sin vivienda protegida y con este plan será mayor la segregación social, los precios seguirán subiendo y seguirán siendo inaccesibles para la juventud, al tiempo que plantea una desprotección del patrimonio y menos espacios naturales. Es un error histórico para este municipio», ha afirmado el edil.