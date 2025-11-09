Getxo define cómo será su futuro al aprobar definitivamente su plan más polémico El tercer municipio de Bizkaia dará respuesta al problema de la vivienda con 4.471 pisos y creará un polo tecnológico

Leire Pérez Getxo Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:48 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Getxo aprobará mañana de forma definitiva, con un año de retraso, el Plan General de Ordenación Urbana. Es el documento más importante con el que cuenta un municipio para su desarrollo y en el que se pone negro sobre blanco cómo será su futuro. Los gobiernos de turno dejan impresa su hoja de ruta. Hacia dónde y cómo quieren que crezca su localidad en las próximas décadas. En el caso de Getxo, el Ejecutivo local, en manos de PNV y PSE, contará con el apoyo del PP para aprobar su documento más importante. Para la alcaldesa, Amaia Aguirre, se «ordena el territorio de forma coherente, preserva el patrimonio natural y cultural, y se da respuesta a las necesidades habitacionales y económicas desde una lógica de proximidad, equilibrio y pertenencia», señala la regidora del PNV.

Principales valores del nuevo PGOU

Suelo no urbanizable Nuevos equipamientos Nuevos espacios libres Nuevas viviendas Nuevas actividades económicas ANDRA MARI SANTA MARÍA DE GETXO AXGANE AUZOA ALGORTA AIBOA NEGURI LAS ARENAS AZKORRI Y ROTONDA El nuevo PGOU preservará el 80% del suelo de esta zona e impedirá construir el casi millar de viviendas incluidas en el anterior plan urbanístico. Se incluye la construcción de la polémica rotonda que los vecinos llevaron a los tribunales y que, según el Ayuntamiento, es imprescindible para que los autobuses puedan girar. MÁS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y PARQUES 191.600 metros cuadrados de espacios libres. En Muru se reservará una parcela de 35.208 metros cuadrados para un gran parque. Se contempla además la ampliación de la ciudad deportiva de Fadura en más de 40.000 metros cuadrados y la creación de un nuevo polideportivo en la zona de Tosu. POLO TECNOLÓGICO Se desarrollará un suelo urbanizable de 12 hectáreas para actividades estratégicas e innovadoras en Martiturri para captar tejido económico de proximidad. UN TOTAL DE 4.471 NUEVAS VIVIENDAS, 2 DE CADA 3 PROTEGIDAS El Ayuntamiento quiere recuperar la población, sobre todo jóvenes, que en los últimos años han abandonado la localidad. Plantea la construcción de 3.044 viviendas protegidas y 1.427 libres. En la zona urbana el 40% será protegida mientras que en el suelo urbanizable el porcentaje se disparará hasta el 80%. ISABEL TOLEDO Suelo no urbanizable Nuevos equipamientos Nuevos espacios libres Nuevas viviendas Nuevas actividades económicas ANDRA MARI SANTA MARÍA DE GETXO AXGANE AUZOA ALGORTA AIBOA NEGURI LAS ARENAS AZKORRI Y ROTONDA El nuevo PGOU preservará el 80% del suelo de esta zona e impedirá construir el casi millar de viviendas incluidas en el anterior plan urbanístico. Se incluye la construcción de la polémica rotonda que los vecinos llevaron a los tribunales y que, según el Ayuntamiento, es imprescindible para que los autobuses puedan girar. MÁS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y PARQUES 191.600 metros cuadrados de espacios libres. En Muru se reservará una parcela de 35.208 metros cuadrados para un gran parque. Se contempla además la ampliación de la ciudad deportiva de Fadura en más de 40.000 metros cuadrados y la creación de un nuevo polideportivo en la zona de Tosu. POLO TECNOLÓGICO Se desarrollará un suelo urbanizable de 12 hectáreas para actividades estratégicas e innovadoras en Martiturri para captar tejido económico de proximidad. UN TOTAL DE 4.471 NUEVAS VIVIENDAS, 2 DE CADA 3 PROTEGIDAS El Ayuntamiento quiere recuperar la población, sobre todo jóvenes, que en los últimos años han abandonado la localidad. Plantea la construcción de 3.044 viviendas protegidas y 1.427 libres. En la zona urbana el 40% será protegida mientras que en el suelo urbanizable el porcentaje se disparará hasta el 80%. ISABEL TOLEDO Nuevos espacios libres Nuevas viviendas Nuevas actividades económicas Suelo no urbanizable Nuevos equipamientos AZKORRI Y ROTONDA El nuevo PGOU preservará el 80% del suelo de esta zona e impedirá construir el casi millar de viviendas incluidas en el anterior plan urbanístico. Se incluye la construcción de la polémica rotonda que los vecinos llevaron a los tribunales y que, según el Ayuntamiento, es imprescindible para que los autobuses puedan girar. ANDRA MARI SANTA MARÍA DE GETXO AXGANE AUZOA MÁS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y PARQUES 191.600 metros cuadrados de espacios libres. En Muru se reservará una parcela de 35.208 metros cuadrados para un gran parque. Se contempla además la ampliación de la ciudad deportiva de Fadura en más de 40.000 metros cuadrados y la creación de un nuevo polideportivo en la zona de Tosu. ALGORTA AIBOA NEGURI POLO TECNOLÓGICO LAS ARENAS Se desarrollará un suelo urbanizable de 12 hectáreas para actividades estratégicas e innovadoras en Martiturri para captar tejido económico de proximidad. UN TOTAL DE 4.471 NUEVAS VIVIENDAS, 2 DE CADA 3 PROTEGIDAS El Ayuntamiento quiere recuperar la población, sobre todo jóvenes, que en los últimos años han abandonado la localidad. Plantea la construcción de 3.044 viviendas protegidas y 1.427 libres. En la zona urbana el 40% será protegida mientras que en el suelo urbanizable el porcentaje se disparará hasta el 80%. ISABEL TOLEDO

El Plan General tiene sus claros y oscuros. Ha sido uno de los más polémicos que ha aprobado el Consistorio getxotxarra en las últimas décadas. Sacó a 3.000 vecinos a la calle y el enfado vecinal se transformó en más de 2.100 alegaciones. Ni el PGOUde Bilbao cosechó tantas quejas. Medio millar fueron aceptadas después de la aprobación provisional de julio del año pasado. El apoyo del PP llegó después de que se aceptasen 58 propuestas suyas. La demora a la hora de resolver las alegaciones y el retraso en la llegada de los informes de otras administraciones obligó en octubre a levantar el veto de no dar licencias en trece zonas. Pero el proceso ha llegado a su fin y así es como crecerá Getxo en los próximos años.

1 4.471 viviendas

Andra Mari es la zona que más crecerá. Habrá nuevas promociones también en Diliz, Muru, Tosu, la zona del instituto Getxo 3, Aixerrota y Dendariena. En otro de los puntos calientes que más controversias ha generado, en Salsidu, no se derribarán finalmente cuatro bloques. Para alojamientos dotacionales se reservan parcelas en Zubieta, Peña Santa Marina y Dilizgoikoa.

El documento incluirá poder convertir los locales comerciales en viviendas y la posibilidad de subdividir pisos de más de 100 metros cuadrados. Una vez realizada la segmentación, la subdivisión será de al menos 50 metros cuadrados por cada una de las futuras casas, hasta un máximo de cuatro pisos.

Entre las operaciones urbanísticas más controvertidas a las que dará el visto bueno el PGOU está la construcción de 14 viviendas en el patio que actualmente cede el PNV a la escuela de Juan Baustista Zabala. Otra arista ha sido la recalificación de los suelos de las sedes de Telefónica y Sener para que puedan levantar en un futuro 149 pisos de lujo. Sener dispone de una estratégica pastilla de más de 9.000 metros cuadrados en uno de los lugares más deseados de Las Arenas, la Avenida Zugazarte. Podrá construir hasta 57 viviendas. Telefónica, por su parte, podrá edificar en dos ubicaciones. En el número 10 de Ibaigane de Las Arenas dispondrá de 7.400 metros cuadrados para 67 viviendas. En Algorta la empresa contará con 2.800 metros cuadrados para usos residenciales y 25 viviendas en la calle Gaztelumendi.

2 Polo de innovación

3 Azkorri queda protegido

Además, se contempla la posibilidad de construir un parking nuevo en el centro de Algorta, un segundo en la campa del Loro y otro bajo de la iglesia de las Mercedes que aportarán más de 1.300 plazas al municipio. .

4 Fadura y polideportivos

5 Trinitarios