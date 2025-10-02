El futuro hotel del Puerto Deportivo de Getxo no podrá superar la altura de la Casa de Náufragos de Arriluze

Tres alturas y un máximo de 15 metros. No más que lo que mide la Casa de Náufragos de Arriluze. El Ayuntamiento de Getxo ha ... presentado alegaciones a la modificación legal que tramita la Autoridad Portuaria para que el hotel que se construirá en el Puerto Deportivo quede integrado en la zona. El Consistorio quiere limitar su impacto en el entorno, después de que el proyecto haya desatado las críticas de Costas, de los partidos de la oposición y de gran parte de la ciudadanía.

La actuación hostelera se enmarca dentro de un proyecto más ambicioso de renovación de las instalaciones, que pasa por convertir la zona portuaria en una base desde la que salgan y a la que lleguen los cruceros. La ley actual no permite edificaciones en las que pernoctar por lo que el Puerto de Bilbao ha decidido tramitar «de urgencia y en base al interés general» una modificación puntual del plan especial de ordenación de la zona. La solicitud registrada y que en último paso deberá ser avalada por el Consejo de Ministros, abogaba por dar vía libre a un hotel de un máximo de 26 metros.

La Autoridad Portuaria aseguraba en la aprobación inicial que el proyecto había sido consensuado con los «principales agentes implicados» y citaba a la «Sociedad pública Puerto Deportivo el Abra». Dicha empresa está en un 67% integrada por el Ayuntamiento getxotarra –el resto es del Gobierno vasco–. La alcaldesa de Getxo Amaia Agirre es la presidenta y el concejal de Urbanismo Álvaro González el secretario y consejero. El PSE, socio del PNV en el gobierno, el PP y EH Bildu también cuentan con representantes en el consejo de administración, por lo que en cierta manera la institución con las alegaciones se contradice. O retrocede.

La forma en la que se ha realizado el cambio de usos y que en las bases de la licitación de la reforma del Puerto Deportivo no estuviera incluida la exigencia de levantar el edificio– aunque las empresas que concurrieron lo propusieron de una u otra manera– ha llevado a la oposición a vertir acusaciones de «falta de transparencia». Sin apenas apoyo al proyecto inicial de 26 metros de altura, la alcaldesa salió en un primer momento en defensa de la actuación ante la «necesidad de incrementar la capacidad de alojamientos».

Una vez palpado el sentir general, y con el PSE y el PP– principal partido de la oposición y apoyo del gobierno local– a favor de un hotel «más sostenible», el Ayuntamiento ya como institución ha presentado dos alegaciones. La primera es referente a la altura para evitar que «suponga un impacto visual excesivo». El Consistorio comparte la «importancia de potenciar la actividad económica vinculada al turismo, pero considera que cualquier desarrollo se haga desde el equilibrio y la integración en el entorno». Y, a través de una segunda argumentación, solicita que se construyan «al menos dos bloques para así evitar grandes fachadas continuas que puedan generar un efecto de pantalla sobre el puerto o la playa de Ereaga».

Oportunidades

En opinión de Agirre, «no se trata solo de regular alturas o volúmenes, sino de cuidar un espacio que es patrimonio común de los getxotarras. Nuestra prioridad es que el Puerto Deportivo siga siendo un lugar de encuentro, disfrute y actividad económica, en equilibrio con el entorno y con la vida de nuestro municipio». La primera edil aseguró en esta línea que «Getxo necesita actividad económica y oportunidades, pero no a cualquier precio, nuestro compromiso es que cada paso que demos refuerce la calidad de vida de nuestros vecinos». «Las alegaciones responden a criterios técnicos de integración urbanística, es una forma de garantizar que cualquier proyecto futuro sea compatible con la fisonomía de Getxo», añadió el concejal de Urbanismo, Álvaro González.

Y nuevamente los responsables municipales recordaron que «el programa electoral del Gobierno recogía el compromiso de favorecer el desarrollo hotelero sin afectar a la vivienda, apostando por un modelo de ciudad equilibrado, sostenible y al servicio del bienestar colectivo».