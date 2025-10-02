El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La reforma del Puerto Deportivo deberá proteger el patrimonio de la Casa de Náufragos de Arriluze. jordi alemany

El futuro hotel del Puerto Deportivo de Getxo no podrá superar la altura de la Casa de Náufragos de Arriluze

El Ayuntamiento pide no superar los 15 metros de este edificio en las alegaciones que ha presentado

Leire Pérez

Leire Pérez

Getxo

Jueves, 2 de octubre 2025, 19:16

Comenta

Tres alturas y un máximo de 15 metros. No más que lo que mide la Casa de Náufragos de Arriluze. El Ayuntamiento de Getxo ha ... presentado alegaciones a la modificación legal que tramita la Autoridad Portuaria para que el hotel que se construirá en el Puerto Deportivo quede integrado en la zona. El Consistorio quiere limitar su impacto en el entorno, después de que el proyecto haya desatado las críticas de Costas, de los partidos de la oposición y de gran parte de la ciudadanía.

