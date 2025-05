Getxo no podará los árboles que estén a más de 2 metros de las fachadas

Leire Pérez Getxo Jueves, 15 de mayo 2025, 20:09 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Getxo no podará los árboles que estén «a menos de 2 metros de las fachadas de las viviendas, que no invadan parcelas privadas y estén ubicados en vía pública». Propiciará, además, que «aumenten las copas» para que así los ejemplares que hay a lo largo y ancho del municipio para que contribuyan mejor a atajar el cambio climático. El servicio municipal de jardinería está incorporando los «criterios de la Unión Europea y de Medio Ambiente», según explican. La institución local se marca como objetivo dotar de sombra al «10%» del suelo urbano, asegura el concejal de Medio Ambiente, Iñigo Urkitza.

El nuevo sistema tiene en cuenta que «el número de hojas de una planta es directamente proporcional a la cantidad de oxígeno que genera, así como el efecto descarbonizador y atemperador –controla la temperatura– de las ciudades», argumentan desde el Consistorio getxotarra. Siguiendo estas directrices, la Administración local se ha propuesto reducir las podas. «Se trasplantarán los ejemplares que sea necesario por motivos de seguridad y se replantarán los que crezcan libres sin necesidad de cortes. Hacerlas todos los años es una mala solución, incompatibilidad con su desarrollo y el medio natural», señalan. Entre sus argumentos figura que esta práctica «es debilitadora y fuente de pudrición, como ha sucedido en los tilos de Zugazarte y Máximo Agirre, en los plataneros de Miramar...», enumeran.

Aseguran que hoy en día se realizan podas «anuales» en las filas de arbolado próximas a edificios, pero insisten en que «la forma en que se ha actuado con los plataneros, por ejemplo, ha provocado que existan numerosos ejemplares mutilados». «Décadas atrás se arbitraban medidas para que un operario pudiera subirse con una escalera y así cortar las varas nacidas en los muñones creados, en vez de tener árboles correctamente estructurados», explican. Esa forma de actuar, sostienen las mismas fuentes, ha generado «plagas y patologías fitosanitarias».

«Alergias»

Que se lleve «varios años» sin actuar en los árboles provoca quejas entre los vecinos del Muelle Churruca. No son los únicos. Aluden a «las dificultades por el polen que generan a personas con alergias. Aumentan los bichos, además de que las casas se quedan sin luz, nos tapan y crece el riesgo de que un vendaval los derribe y provoquen destrozos», lamentan.

Desde el Consistorio, el concejal de Medio Ambiente, Iñigo Urkitza, contesta que hay «gente que lo entiende y gente que no, es darle al arbolado la potencialidad que tiene. Tenemos la necesidad de crear entornos urbanos más saludables, dando a los árboles y a su capacidad descarbonizadora la importancia que se merece, y en consecuencia su contribución a limpiar el aire», defiende.

El portavoz del PP, Eduardo Andrade, ha trasladado las quejas vecinales a comisión. «A este Ayuntamiento lo que más le gusta es la motosierra y su olor de gasolina, cortáis árboles a destajo donde queréis y os da la gana, sin ningún tipo de criterio», denunció el portavoz popular. Andrade cuestionó esta metodología de trabajo. «No se hace de un modo organizado ni con criterio; podar no significa matar un árbol, sino aligerarlo de carga. No tiene ningún sentido decirle ahora a los vecinos a quienes afectan los árboles que miden más que las casas que por alguna razón no se van a podar. No es forma de actuar en todos los sitios. A ver si ahora estos vecinos no se van a poder asomar a la ventana porque los árboles estén a dos metros. Es injusto», defiende.