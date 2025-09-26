Getxo se muestra dispuesto a rebajar el impacto del hotel del Puerto Deportivo

El Ayuntamiento de Getxo presentará alegaciones a la construcción del polémico hotel de 190 habitaciones y 26 metros de altura que la Autoridad Portuaria promueve ... en el Puerto Deportivo. El proyecto contaba con el aval de la sociedad pública Puerto Deportivo El Abra-Getxo (el Ayuntamiento getxotarra tiene el 67% de las acciones) y busca convertir la localidad en una base de llegada y salidas de cruceros.

El concejal de Urbanismo, Álvaro González, fue el encargado de combatir las críticas de los últimos días y, en el debate en pleno de una moción de EH Bildu que pedía detener el proyecto, el edil anunció que el Consistorio actuará. La futura construcción del edificio por su situación en la costa ha desatado un gran número de críticas. A día de hoy no es factible porque la edificación incumpliría la ley de Puertos que impide las pernoctaciones en zonas portuarias. Por eso, la Autoridad Portuaria ha iniciado un cambio legal, que ratificará en última instancia el Consejo de Ministros para poder levantar el edificio. Y será en esta última fase donde el Ayuntamiento podrá modificar el proyecto.

González aseguró que las alegaciones buscarán que la «integración paisajística sea la adecuada, que el diseño sea respetuoso y el entorno se preserve de la mejor forma posible». «No es un proyecto cerrado e inamovible», remarcó. «Responde a la necesidad planteada en el Plan de Legislatura de incrementar la oferta de alojamiento en el municipio. No se trata de una megainfraestructura al servicio de los cruceros, también servirá para acoger visitantes que puedan quedarse, conocer Getxo y generar riqueza», aseguró. Desde el PNV insistieron en que «únicamente hay 197 habitaciones hoteleras en la localidad».

A pesar del anuncio, el PNV no consiguió detener las discrepancias con su socio de gobierno, el PSE. La vicealcaldesa Carmen Díaz, reprochó a la alcaldesa Amaia Agirre (PNV), que la semana pasada se apresurase en emitir una nota de prensa en la que apoyaba de forma explícita el hotel. «No compartimos el entusiasmo precipitado con el que salió en tromba a defenderlo. No estamos hablando solo de un edificio, sino de un cambio de modelo ligado a la masificación de cruceros. Tendrá un impacto sin precedentes y no encaja en el modelo de municipio que defendemos», aseguró Díaz.

En su opinión, que el Puerto de Bilbao inicie la modificación legal para levantar el edificio no es una cuestión menor. «Trabajar para ser un puerto base al que lleguen y del que salgan cruceros no es defender el interés general de los getxotarras», afirmó. Díaz insistió en que «no es coherente cuando se está apostando por un modelo que incremente la huella ambiental». «No es prioritario el turismo de cruceros y no estamos de acuerdo con un hotel», zanjó.

Apoyo del PP

Los jeltzales se apoyaron en el PP para rechazar la moción presentada por EH Bildu y que contó con el apoyo de PSE y Elkarrekin Podemos.Las tres formaciones estuvieron de acuerdo en exigir que se detenga el edificio y delimitar el turismo de cruceros. «Apoyamos que Getxo sea cabecera y final de este turismo creador de riqueza para el municipio», detalló Javier Elorza. El popular, aún así, puso encima de la mesa las exigencias de su partido para que el hotel salga adelante. «Nos oponemos radicalmente al modelo que se conoce, no tendrán el aval del PP para tal altura, somos contrarios a semejante proyecto», anunció Elorza.

Reproches

Si la sociedad pública Puerto Deportivo El Abra de Getxo informó del proyecto a los partidos políticos y en qué grado lo hizo, se ha convertido en una cuestión a resolver. EH Bildu acusó ayer al PNV de «falta de transparencia». «Os pensáis que el Ayuntamiento es vuestro, no se ha hablado del futuro hotel en los espacios que tenía que hacerse y hasta en dos veces pregunté en el consejo de administración si se iba hacer, si había una solicitud y me dijisteis que no, mintió el gerente y el secretario», denunció el portavoz soberanista, Ibon Rodríguez. «Todas las ofertas proponían un hotel como publicó ayer ELCORREO, los consejeros pudieron leer las propuestas porque el gerente Álvaro Cerezo las enseñó y fuimos los únicos que votamos en contra», recordó el edil popular Javier Elorza.