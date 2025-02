Getxo culpa a las bajas laborales y los errores informáticos de que no recaudase 8 millones La oposición pide responsabilidades políticas por una «gestión ineficaz» mantenida durante más de dos décadas

Suma de errores a lo largo de más de veinte años. No se acertó a la hora de contratar a las empresas ni las herramientas con las que se debían cobrar las multas e impuestos en el Ayuntamiento de Getxo. Tampoco se contó con el personal adecuado, lastrado por las «bajas laborales, 71 en cinco años». Es la explicación que el concejal de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Getxo, Inaxio Uriarte, dio este jueves en comisión para justificar que se haya dejado de ingresar 8 millones de euros en 60.000 recibos por estar fuera de plazo. La mayoría son multas de tráfico, pero también el IBI (impuesto sobre bienes e inmuebles) e IAE (de actividades económicas).

Lo cierto es que, aunque desde comienzos de los años 2000 se detectó un crecimiento de morosos, la situación fue a peor, hasta prácticamente 2020. Un ejemplo, en 2009, 2012, 2014 y 2018 se perdieron más de medio millón de euros por ejercicio.

Uriarte reconoció los «errores», pero relativizó. «Si agregamos 26 años la cantidad sumada parece abultada, pero hay que anualizarla y se concluye que el 99,54% de los ingresos propios se han cobrados», destacó. Aclaró que todos los recibos que se dan por perdidos definitivamente estaban clasificados como «deudas de dudoso o imposible cobro».

No aceptó responsabilidad en lo ocurrido, a pesar de llevar vinculado al cargo de concejal de Hacienda y Personal desde 2015. Culpó al «anterior jefe del área de Informática», fallecido, de la contratación de una herramienta que costó «240.000 euros» y dificultó «más» la recaudación. Habló de «incompatibilidades» entre las bases de datos municipales y de las empresas que se contrataban. Incluso reconoció que en uno de los cambios los funcionarios tuvieron que lidiar después con las «multas en papel» en vez de informatizadas, lo que volvió a ralentizar la gestión.

Uriarte contextualizó la «limpieza» que se realizará este año de «deuda mala» en el comienzo de una nueva era informática. El Ayuntamiento está inmerso en un «ambicioso» proceso de transformación digital que afectará a la Hacienda municipal. Costará 3 millones de euros y mejorará un 3% la recaudación. Es lo que espera el Consistorio. «Somos conscientes de que hay margen de mejora y continuar con estos recibos sin cobrar en nuestras bases de datos lastrarían la implantación del nuevo sistema. El Ayuntamiento nunca los logrará cobrar», aclaró.

Mismo concejal

Como contrapunto a las pérdidas, Uriarte destacó los buenos resultados obtenidos en el convenio con la Diputación. En poco más de un año se ha conseguido recuperar 6,5 millones de euros en vía ejecutiva, un dinero que inicialmente los contribuyentes no tenían intención de pagar. «Aseguráis que no hay pérdida patrimonial, lo que es falso. Llama la atención, además, que mientras en 2015 calculábais que los derechos de cobro podrían alcanzar los 9 millones, en 2023 aumentáis esa cifra hasta los 20 millones», recriminó desde el PP Gonzalo Zorrilla-Lequerica. «Hay que mejorar porque la ciudadanía no tiene que estar sometida a errores», lamentó.

EH Bildu solicitó por boca de su portavoz, Ibon Rodríguez, «responsabilidades políticas». «Siempre habéis estado los mismos gobernando y el concejal de Hacienda es el de Personal y Tesorería desde los últimos años», apuntó al tiempo que pidió no «minimizar la importancia» de la deuda. «Desde el año 95 habéis tenido tiempo para cambiar cosas», exigió el soberanista. «Podemos entender que se eliminen los impagos de los noventa, pero no de 2020 y 2021», censuró el edil de Elkarrekin Podemos, Xabier Benito.