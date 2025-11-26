El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vista aérea de los campos de fútbol del polideportivo de Fadura, junto a las instalaciones que albergan los vestuarios E. C.

Getxo arranca la reforma de Fadura para recibir al Arenas en enero

La actuación para adecuar el campo de hierba natural se aprovechará para acondicionar el paseo exterior entre el edificio y el río Gobela

Johana Gil

Johana Gil

Getxo

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:43

Las obras de mejora del campo de hierba natural de Fadura ya están en marcha. La intervención, dotada con 931.000 euros, permitirá adecuar la ... instalación a las exigencias de la Primera Federación, categoría en la que compite esta temporada el Arenas Club. El calendario es ajustado debido a que los trabajos deberán estar finalizados a mediados de enero, fecha tope fijada por la Federación para poder disputar allí los partidos oficiales.

