Getxo arranca la reforma de Fadura para recibir al Arenas en enero

Las obras de mejora del campo de hierba natural de Fadura ya están en marcha. La intervención, dotada con 931.000 euros, permitirá adecuar la ... instalación a las exigencias de la Primera Federación, categoría en la que compite esta temporada el Arenas Club. El calendario es ajustado debido a que los trabajos deberán estar finalizados a mediados de enero, fecha tope fijada por la Federación para poder disputar allí los partidos oficiales.

El proyecto contempla la reparación del vallado perimetral y la adecuación de los vestuarios del edificio principal. También incluye el saneamiento de las gradas situadas en los fondos y en la zona próxima al río Gobela, además de la puesta a punto de las tribunas actuales. A ello se suman la renovación de los accesos al campo y la instalación de nuevos sistemas de megafonía y videovigilancia para mejorar la seguridad durante los partidos. Cabe aclarar que el equipo jugará con prioridad en los nuevos espacios, pero sin exclusividad en el uso, ya que se trata de una instalación pública.

Además, con la autorización de la Agencia Vasca del Agua (URA), el Ayuntamiento aprovechará para intervenir en el paseo fluvial situado entre el campo y el río. Este tramo es actualmente un paso estrecho y con un pavimento irregular, muy condicionado por las crecidas del afluente. La obra permitirá ensancharlo, reforzar su firme y dotarlo de una imagen más homogénea con el resto de la estructura.

El paseo atraviesa el interior del complejo deportivo y, con la reforma, servirá para abrir un nuevo acceso desde las inmediaciones de la plaza María de Ibarra. Conectará además de forma más directa con el aparcamiento de Fadura, creando un corredor peatonal continuo desde la entrada hasta las instalaciones. El Consistorio tiene previsto el espacio pueda utilizarse en febrero tras la reforma.

Financiación

La actuación se financia en parte con el millón de euros liberado en julio tras la modificación de los créditos de compromiso del futuro edificio de gradas de atletismo y rugby. El pleno municipal aprobó entonces por unanimidad reprogramar los 3 millones que se destinaban a esa nueva infraestructura.

Pese a que la renovación es bien recibida por los usuarios, el Arenas ha tenido que cambiar su histórica casa, el polideportivo de Gobela. Cuando se conoció el ascenso, existían dos opciones: adaptar Fadura o reformar la sede del club. Finalmente se optó por la primera por ser «la única viable en plazos, por no interferir en los entrenamientos de otros equipos y por ser la alternativa más razonable desde el punto de vista económico», explicaron portavoces del Ejecutivo local.

La decisión se basó en que los estudios técnicos de junio fijaron en 4 millones de euros el coste del proyecto en Gobela a los requisitos federativos. Se exigía instalar césped natural, construir una tribuna y reforzar la estructura del forjado. Además, un campo de hierba de este tipo no soportaría el uso actual de las categorías inferiores.