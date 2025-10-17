Getxo acumula 300 expedientes de ayudas de emergencia sin tramitar

Leire Pérez Getxo Viernes, 17 de octubre 2025, 16:39 Comenta Compartir

«Casi trescientos» expedientes en lista de espera y una situación «muy compleja». El Ayuntamiento de Getxo gestiona como puede las Ayudas de Emergencia Social (AES), prestaciones económicas que financia el Gobierno vasco, pero que tramitan los Consistorios. Las cifras hablan por sí solas. Mientras que en 2023 y en 2024 atendieron a más de 700 familias, en lo que va de 2025, los técnicos municipales han despachado las solicitudes de menos de 270 núcleos familiares. Y no es que hayan descendido las necesidades. La pobreza sigue disparada. Las AESson prestaciones con las que las personas en riesgo de exclusión social costean los gastos de alquiler, de hipotecas, energía y pueden comprar electrodomésticos, por ejemplo.

A menos personas atendidas, menor gasto público. En lo que va de año la partida para las prestaciones sociales no ha gastado ni 700.000 euros. Y queda solo el último trimestre del año. Por comparar, en los dos últimos ejercicios la invesión en AESascendió a 1,6 millones de euros en Getxo.

«Vamos mal, no se ha podido tramitar porque no había personal», aseguró la edil en comisión. En mayo, los Servicios Sociales tuvieron que anular las citas porque no tenían personal suficiente que atendiese a las oficinas, y esa circunstancia, todavía la arrastran. Aunque en «junio» comenzaron a ocuparse de las llamadas atrasadas en Romo y un mes después de las de «Algorta y Andramari», los trabajadores no han podido sacar adelante todo el papeleo atrasado.

Según contestó la edil a preguntas de EHBildu, las citas han sido «recolocadas». «Se ha podido atender a todos aquellos que estaban pendientes antes de verano y se trabaja en los expedientes iniciados en esas citas», comentó. Ya está solventado el problema de falta de personal. En mayo únicamente estaban 5 de los 13 administrativos en su puesto de trabajo en las tres sedes de Andramari, Algorta y Romo. Por un lado, algunos se encontraban de baja y otros habían cambiado de puesto, se fueron a otras administraciones. Ahora el departamento está al completo, pero lidia con otro problema. «Las personas que llegan nuevas no saben cómo funciona la tramitación de las AES, estamos formando personal en situación de interinidad que aprende y se va, es un problema enorme y está diagnosticado», comentó la edil. Díaz habló de que no llegar a todo es una situación que «nos crea sufrimiento». Por, ello su departamento trabaja en la creación de una «oficina específica de prestaciones».

«Colapso»

A los problemas de que se marchen los trabajadores por encontrarse en procesos de «estabilización» de sus puestos en otras administraciones, se une el número de prestaciones. «Nos encontramos que en Getxo intentamos cubrir el total de la demanda y eso colapsa los Servicios Sociales», desveló.

La situación se arrastra desde hace años. «En otras ocasiones hemos conseguido sacarlo adelante con un encaje de bollillos, pero este año la situación ha llegado a un punto muy complicado», dijo la edil. «No es echar balones fuera, pero es una encomienda de gestión del Gobierno vasco, y como tal, si tenemos que elegir y no podemos hacer todo, lo intentaremos, pero sino, entre ser una oficina de prestación económica y desarrollar nuestras competencias, primaremos lo segundo», reveló. El Consistorio valora las dependencias, la entrada de un mayor, por ejemplo, en una residencia, un desalojo, la desprotección infantil o una ayuda a domicilio. «Es un tema estructural en el servicio de prestaciones económicas», dijo Díaz.