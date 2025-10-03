La falta de aparcamiento en Erandio reabre el debate sobre la OTA

El municipio de Erandio se enfrenta a uno de sus problemas más enquistados, la falta de aparcamiento. La situación, reconocida por el propio Ayuntamiento (PNV- ... PSE) como la principal preocupación vecinal, ha vuelto a estar sobre la mesa con la propuesta de implantar la OTA. Sin embargo, el debate se ha enredado al conocerse que el principal diagnóstico técnico utilizado para avalar la medida «carece de oficialidad».

Se trata de un estudio elaborado en noviembre de 2024 en los barrios de Altzaga, Astrabudua, Lutxana y Enekuri, que concluye que la ocupación media de las plazas supera el 98% y que en horas punta es prácticamente imposible encontrar un hueco. La cuestión es que el documento no está firmado por técnicos acreditados ni consta en el registro municipal. Según denuncia EH Bildu, este fue entregado por responsables de la empresa que ya gestiona la OTA en otro municipio.

Así, el informe contabiliza 2.393 plazas reguladas en los núcleos urbanos, frente a un parque de más de 17.000 vehículos censados en Erandio, lo que genera un evidente déficit. Además, revela que menos de la mitad de los coches estacionados en las zonas de estudio pertenecen a residentes, lo que a juicio del Consistorio justifica medidas restrictivas.

La Administración también respalda la posible restricción en una encuesta de junio a 600 vecinos –de los más de 24.600 habitantes empadronados la localidad– reflejaba que para el 54,7% el aparcamiento es el principal problema, muy por delante de la escasez de vivienda o la inseguridad. En ese mismo sondeo, el 60,4% de los participantes se mostraba a favor de ese sistema con tarifas reducidas y exenciones para residentes.

Sin embargo, a pie de calle la opinión es diferente. Asociaciones vecinales denuncian que la ordenanza supondrá «una nueva tasa encubierta» y que no resuelve el fondo del problema de que miles de coches aparcados en suelos provisionales que en algún momento desaparecerán. «Solo en Altzaga contabilizamos más de mil vehículos en terrenos de Caesa y Tartanga. Cuando eso se pierda, ¿dónde van a ir?», se cuestionan. Actualmente se han dispuesto dos amplías superficies donde se tiene previsto más adelante la construcción de nuevas infraestructuras y promociones de viviendas.

Desde la oposición y el movimiento vecinal reclaman un plan integral que contemple parkings en altura, aparcamientos disuasorios y rotatorios, y una planificación urbanística que aproveche futuras promociones para dotar al municipio de infraestructuras permanentes. «No se trata solo de ordenar las plazas, sino de garantizar que habrá espacio suficiente», advierten.

El proyecto de la regeneración urbanística de la antigua fábrica Cables y Alambres (Caesa) contempla un estacionamiento con hasta 1.000 parcelas, que podría desarrollarse en una o dos plantas subterráneas. Aunque aún se desconoce la fecha de inicio de las obras.