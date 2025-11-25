El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los miembros del grupo Harea-Geología Litoral analizan cómo se han acumulado las capas de materiales orgánicos en la zona. EHU

«El estuario del Butrón es un aliado natural contra el calentamiento global»

La EHU/UPV y la Mancomunidad de Uribe Kosta analizan el suelo de las marismas para conocer su capacidad para frenar la contaminación

Johana Gil

Johana Gil

Sopela

Martes, 25 de noviembre 2025, 18:52

Comenta

El área natural de Uribe Kosta-Butrón podría convertirse en una pieza clave frente al cambio climático. Las marismas del estuario, uno de los espacios ... más singulares de la comarca, esconden un gran potencial para combatir la contaminación. Precisamente eso es lo que la EHU/UPV y la Mancomunidad -integrada por los municipios de Barrika, Berango, Sopela, Urduliz, Plentzia, Gorliz y Lemoiz- quieren determinar y en qué grado. Ambas instituciones han puesto en marcha una investigación pionera para conocer cuánto «carbono azul» -el que queda atrapado bajo el suelo de estos humedales- ha almacenado la zona a lo largo del tiempo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de la mujer hallada muerta en una sauna en Ibiza: «Trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  2. 2 Un bar clásico del centro de Bilbao se hace con el premio a la mejor tortilla de patata
  3. 3 Los jubilados que cobrarían 3.355 euros al mes con la nueva subida de las pensiones para 2026
  4. 4

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  5. 5

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  6. 6

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»
  7. 7 Dos accidentes complican el tráfico en Bizkaia: importantes retenciones en La Avanzada, Txorierri y en la A-8 en dirección Bilbao
  8. 8

    Europa alerta de que una mutación en la gripe adelanta «inusualmente» su circulación
  9. 9 La brillante respuesta de un utillero del Athletic a las mofas del Camp Nou a Nico
  10. 10 «Le golpeé con la maza porque quería arrancarme el hígado para comérselo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «El estuario del Butrón es un aliado natural contra el calentamiento global»

«El estuario del Butrón es un aliado natural contra el calentamiento global»