«El estuario del Butrón es un aliado natural contra el calentamiento global»

El área natural de Uribe Kosta-Butrón podría convertirse en una pieza clave frente al cambio climático. Las marismas del estuario, uno de los espacios ... más singulares de la comarca, esconden un gran potencial para combatir la contaminación. Precisamente eso es lo que la EHU/UPV y la Mancomunidad -integrada por los municipios de Barrika, Berango, Sopela, Urduliz, Plentzia, Gorliz y Lemoiz- quieren determinar y en qué grado. Ambas instituciones han puesto en marcha una investigación pionera para conocer cuánto «carbono azul» -el que queda atrapado bajo el suelo de estos humedales- ha almacenado la zona a lo largo del tiempo.

Se da la circunstancia de que este paraje no solo destaca por su belleza o por su importancia ecológica, sino que actúan como un enorme almacén natural. Las plantas del estuario capturan parte de las emisiones de gases de efecto invernadero presentes en el aire y, al descomponerse, quedan enterradas, donde puede permanecer durante siglos sin volver a la atmósfera.

Según el equipo de investigadores, lo sorprendente es que estos ecosistemas costeros pueden retener este carbono mucho más rápido que la mayoría de los bosques. «La capacidad de contención de elementos contaminantes a largo plazo puede ser hasta 50 veces mayor que las selvas tropicales. De ahí su importancia», indican.

El proyecto, financiado por la entidad supramunicipal y desarrollado por el grupo de expertos Harea-Geología Litoral, permitirá saber con precisión hasta qué punto pueden ser aliados naturales en la lucha contra el calentamiento global y qué papel pueden tener en el futuro.

Para averiguarlo, el equipo de la EHU/UPV obtiene muestras del subsuelo del Butrón y analizará cómo se han acumulado las capas de materiales orgánicos. «El trabajo permite valorar con precisión cuánto aportan estos ecosistemas a la lucha contra la contaminación», explican.

Los datos finales ayudarán a las instituciones vascas a planificar mejor la protección del litoral y cumplir los compromisos climáticos recogidos en la Ley de Transición Energética. Desde la Mancomunidad recuerdan que conocer a fondo el estuario es esencial para protegerlo.

La necesidad de proteger el estuario no es nueva y a ella se suma la preocupación existente desde hace años por el futuro del estuario. Vecinos y entidades locales llevan más de una década reclamando que el entorno se preserve, ya que reúne paisajes únicos, formaciones geológicas de interés y una notable variedad de especies vegetales y animales repartidas entre acantilados, dunas, marismas y la campiña interior. Un informe realizado en 2011, también por investigadores de la Universidad y difundido por la plataforma ambientalista Ekologistak Martxan, insistía entonces en que la zona sufre una intensa presión humana y recomendaban establecer una «área de amortiguación» alrededor de estos espacios para evitar daños ecológicos y paisajísticos.

En ese contexto, la lucha contra el cambio climático también pasa por «frenar nuevos desarrollos urbanísticos cerca de las marismas y priorizar la mejora ambiental del área».