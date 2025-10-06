Erandio lanza un programa de ocio y deporte para jóvenes La iniciativa, dirigida a personas de 15 a 29 años, ofrece una variedad de actividades gratuitas y acceso al polideportivo fuera de horario

. La juventud de Erandio contará este curso con nuevas oportunidades para encontrarse, compartir y disfrutar con el lanzamiento de GaztE! El municipio estrena un programa gratuito dirigido a la población de entre 15 y 29 años que incluye propuestas culturales, deportivas y lúdicas.

La agenda, diseñada durante los últimos meses por el área de Juventud, en colaboración con los centros educativos, arrancará este sábado con Space Masters, un evento tecnológico en el Merkatu Zaharra que combinará drones, robots, juegos de mesa y desafíos de lógica de 17.00 a 21.00 horas. A esta jornada se suma una fiesta en la piscina de Astrabudua (8 de noviembre), una noche de terror (14 de noviembre), la celebración de Santo Tomás (20 de diciembre), una salida a esquiar a Aguilar de Campoo (31 de enero), patinaje en Vitoria (28 de febrero), una vía ferrata y piragüismo en Sobrón (14 de marzo) y una romería el 25 de abril, también en el Merkatu Zaharra.

Las inscripciones se realizarán mediante un código QR disponible en los centros escolares del municipio. «Más allá de la actividad concreta, lo importante es que esta población encuentre un lugar donde relacionarse y dar continuidad a esos lazos en diferentes barrios y con temáticas variadas», subraya la alcaldesa Aitziber Oliban.

Además, se abrirán los polideportivos de Altzaga y Astrabudua fuera del horario habitual para uso exclusivo de los jóvenes. En ellos podrán acceder –sin necesidad de abonarse– al gimnasio y la piscina, así como participar en clases de zumba, spinning, entre otras.

La participación ciudadana también se refuerza con la creación del Consejo de Juventud de Erandio, que permitirá decidir la orientación de la agenda y otros proyectos. Este nuevo órgano cuenta ya con 56 inscritos, que tendrán su primera reunión el próximo 15 de octubre, para definir las actividades que quieren impulsar. Decidirán también cómo invertir los 2.000 euros que el Consistorio ha destinado a planes diseñados íntegramente por ellos.