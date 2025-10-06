El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los jóvenes podrán participar en las actividades de los polideportivos. J. G.

Erandio lanza un programa de ocio y deporte para jóvenes

La iniciativa, dirigida a personas de 15 a 29 años, ofrece una variedad de actividades gratuitas y acceso al polideportivo fuera de horario

Johana Gil

Johana Gil

Erandio

Lunes, 6 de octubre 2025, 17:01

Comenta

. La juventud de Erandio contará este curso con nuevas oportunidades para encontrarse, compartir y disfrutar con el lanzamiento de GaztE! El municipio estrena un programa gratuito dirigido a la población de entre 15 y 29 años que incluye propuestas culturales, deportivas y lúdicas.

La agenda, diseñada durante los últimos meses por el área de Juventud, en colaboración con los centros educativos, arrancará este sábado con Space Masters, un evento tecnológico en el Merkatu Zaharra que combinará drones, robots, juegos de mesa y desafíos de lógica de 17.00 a 21.00 horas. A esta jornada se suma una fiesta en la piscina de Astrabudua (8 de noviembre), una noche de terror (14 de noviembre), la celebración de Santo Tomás (20 de diciembre), una salida a esquiar a Aguilar de Campoo (31 de enero), patinaje en Vitoria (28 de febrero), una vía ferrata y piragüismo en Sobrón (14 de marzo) y una romería el 25 de abril, también en el Merkatu Zaharra.

Las inscripciones se realizarán mediante un código QR disponible en los centros escolares del municipio. «Más allá de la actividad concreta, lo importante es que esta población encuentre un lugar donde relacionarse y dar continuidad a esos lazos en diferentes barrios y con temáticas variadas», subraya la alcaldesa Aitziber Oliban.

Además, se abrirán los polideportivos de Altzaga y Astrabudua fuera del horario habitual para uso exclusivo de los jóvenes. En ellos podrán acceder –sin necesidad de abonarse– al gimnasio y la piscina, así como participar en clases de zumba, spinning, entre otras.

La participación ciudadana también se refuerza con la creación del Consejo de Juventud de Erandio, que permitirá decidir la orientación de la agenda y otros proyectos. Este nuevo órgano cuenta ya con 56 inscritos, que tendrán su primera reunión el próximo 15 de octubre, para definir las actividades que quieren impulsar. Decidirán también cómo invertir los 2.000 euros que el Consistorio ha destinado a planes diseñados íntegramente por ellos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «He estado media hora esperando al metro y he llegado tarde al instituto»
  2. 2 La tercera mejor tortilla de patatas de España se hace a una hora de Bilbao
  3. 3

    Movimientos para crear una Aliança Catalana a la vasca
  4. 4

    El bilbaíno de 84 años víctima del timo de una cubana: «Me engatusó con cariño y me ha robado 65.000 euros»
  5. 5

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  6. 6 La nueva cantina moderna de Bilbao para comer o picotear a cualquier hora%u2026 y probar bikinis sorprendentes
  7. 7

    «Nos estuvieron humillando. Estuvimos siete horas maniatados»
  8. 8 Un experto en longevidad explica por qué «los andaluces enferman más que los vascos»
  9. 9 El canciller alemán amenaza con retirarse de Eurovisión si se expulsa a Israel
  10. 10

    Así liquida Israel a sus enemigos: no hay un lugar donde esconderse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Erandio lanza un programa de ocio y deporte para jóvenes

Erandio lanza un programa de ocio y deporte para jóvenes