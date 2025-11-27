El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El divertido spot que recorre las calles de Algorta para promover el comercio local

Un total de 69 comerciantes se han unido en esta producción patrocinado por el Ayuntamiento de Getxo

Marina León

Marina León

Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:26

Comenta

Un total de 69 comerciantes de Algorta han decidido hacer gala de sus dotes artísticas para promover las compras en tiendas locales. Inspirado en la icónica introducción de 'La Tienda de los Horrores' (1986), han grabado un spot de lo más divertido patrocinado por el Ayuntamiento de Getxo.

«Muchas veces acudimos a las grandes superficies por inercia, costumbre... y se nos olvida que el comercio local también ofrece productos de calidad, además de un trato cercano e inigualable», explican sus creadores. El músico de Algorta Oier Garamendi ha dirigido esta producción, firmando la idea, el guión técnico y la letra de la canción en euskera.

Producción local

Al principio del spot tiene lugar una de las escenas que más desesperación le causan a cualquier conductor. Un vecino de la localidad se sube al coche para hacer algunos recados y este no arranca. «No te lo vas a creer, no me arranca el coche. No puedo subir al centro comercial», le dice a su mujer por teléfono. «Pues hay un montón de cosas que comprar para lo de mañana y yo no te puedo ayudar. Arréglatelas como puedas», le responde ella tajante.

Aquí aparecen sus protagonistas, las comerciantes Iratxe Aguirre (Kala), Itziar Olabarria (Peluquería I.O.) y Maider Basaldua (Clínica Dental Eguizabal Puebla), que le llevan de compras por Algorta para demostrarle que hay de todo: carnicerías, librerías, floristerías, zapaterías... «¿Todo esto puedo hacer en Algorta?», pregunta él sorprendido.

La producción es completamente local. Los estilismos corren a cargo de BHU Getxo, la Escuela de Costura Begoña Ugidos, Lindau Tejidos y Vito 52; la coreografía es de Patricia Garaizar (Dantzarte); y la peluquería y el maquillaje son obra de Estimua, Mahiko Peluquería, Marsun Estilistas y Peluquería I.O.

