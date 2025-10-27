El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La concesionaria culpa a los amarristas de su marcha

Leire Pérez

Leire Pérez

Getxo

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:28

Comenta

La rescisión de la concesionaria no será tan perjudicial como se anunció hace unos días. El Consejo de Administración ejecutará el aval económico de 1,5 millones, pero a cambio recibirá 1.305.808 euros como «compensación» a las cargas que han arrastrado durante estos casi 10 meses de concesión. Podrá reclamar en los tribunales impagos por valor de 1,2 millones de euros más IVA adeudados por algunos amarristas y de 51.303 euros de alquileres no pagados.

Abra Moyua y Bycam acusan a la asociación de amarristas y comerciantes Getxo Kirol Portua GKP de «obstruccionismo manifiesto», de «dificultades que se han agravado de manera notable». Denuncia «ocupaciones ilegales y abandonando embarcaciones», un recurso contra la licitación que está en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Bilbao.

Culpan a los amarristas de entorpecer las labores para «atraer operadores en los locales comerciales» y de impedir la creación de una «base de datos» que facilitase remitir los recibos. «Ha habido nula voluntad para formalizar los contratos», añaden. También denuncian «destrozos, depósitos de residuos y daños en los inmuebles».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Bizkaia enfrenta el reto de integrar a decenas de miles de extranjeros para evitar tensiones sociales
  2. 2 Aires peruanos mueven el molino
  3. 3

    «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  4. 4 Un hombre viola a un joven en un parque de San Sebastián tras agredirle con la técnica del mataleón
  5. 5

    La crueldad de la ELA: «Las bodas de mis hijos, los nietos... El primer mes solo pensaba en lo que me iba a perder»
  6. 6 El preocupante dato que deja el Athletic en ataque y que no se había visto en 95 años de historia de LaLiga
  7. 7

    «Ver a un detenido multirreincidente en la calle a los dos días genera impotencia»
  8. 8

    El atentado resuelto 19 años después
  9. 9

    «Me resbalan las campañas de odio hacia mí en las redes»
  10. 10

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La concesionaria culpa a los amarristas de su marcha

La concesionaria culpa a los amarristas de su marcha