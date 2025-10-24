El colegio Claret Askartza celebra medio siglo de vida El centro educativo de Leioa celebra su 50 aniversario en un acto con 300 invitados en honor a la trayectoria desde sus inicios en 1975

Cincuenta años de historia dan para mucho. El colegio Claret Askartza de Leioa celebra medio siglo de singladura desde que comenzara a dar sus primeros pasos el 15 de septiembre de 1975. Lo hacía entonces con algo más de un millar de alumnos, casi todos procedentes del centro Corazón de María, en San Francisco (Bilbao) y los municipios de Leioa y Getxo. Hoy cuenta con 2.227, aunque llegó a superar los 3.000 alumnos en el curso 87 - 88.

El centro ha celebrado su aniversario con un acto oficial al que hann asistido unos 300 invitados, entre ellos el alcalde de Leioa y profesor del centro, Iban Rodríguez, la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, que ha brindado al centro el «apoyo de toda la comunidad educativa», o el presidente del PNV, Aitor Esteban, que ha acudido en calidad de ex alumno de aquel colegio Corazón de María.

Nagore Bilbao, directora, ex alumna y amatxu «Claret Askartza ha sabido adaptarse a la evolución de la sociedad y es plural para que nadie se quede atrás»

Askartza fue uno de los primeros centros religiosos en Bizkaia en implantar el modelo D en una apuesta por la educación integral en euskera, además de ser el primero completamente mixto. Durante el primer lustro, el colegio ampliaría sus instalaciones, como el edificio de Preescolar y posteriormente, en 1979, inauguraría sus instalaciones deportivas. La práctica del deporte junto con la solidaridad, de hecho, son dos valores consolidados como pilares fundamentales en la formación del alumnado.

En el acto de celebración, Ander Cortázar, miembro del equipo deportivo del colegio, ha ensalzado la figura del hermano Ortega, «alma del deporte, organizador, árbitro, solucionador de problemas imposibles y, sobre todo buena personal». Y ha aplaudido también a las «amas, aitas, aitites, amas, profesorado, entrenadores...» que contribuyen a esa «escuela de vida» en la que se aprende «tanto dentro como fuera» de las aulas.

Claretianos

Entre los representantes de la comunidad claretiana han destacado el Superior Provincial de Sanctus Paulus, Juan Martin Askaiturrieta, o el obispo de San Sebastián y misionero claretiano, Fernando Prado, que ofició la misa posterior al encuentro en un salón de actos a estrenar. Uno de los claretianos y profesores veteranos y queridos presentes en el acto, asimismo, es José Luis Ortiz, conocido como 'Pepelu', que ha sido testigo de la trayectoria de Claret Askartza. Llegó en 1979 y, además de impartir Religión durante años y ahora Oratorio para que los alumnos «cultiven su interioridad», también está implicado en los asuntos del centro.

2.227 es la cifra de alumnado del colegio Claret Askartza en la actualidad, aunque llegó a superar los 3.000 en los ochenta.

«El colegio también se ha distinguido por asuntos importantes a nivel social, como el trabajo por la paz, que comenzó muy fuerte hacia el año 86. E inauguramos las primeras manifestaciones por la paz en Bilbao al año siguiente para protestar contra la violencia con una pancarta por la paz», ha elogiado. Una labor encomiable en los años de plomo con ETA en las calles.

Mención especial en este punto por su ardua lucha por la paz al ex director claretiano ya fallecido Josu Zabaleta Telleria. Fue uno de los impulsores de la famosa Vía Nanclares durante la década de los 2000 para la integración en la sociedad de los presos que fueron miembros de la organización, a los que empujó a dar pasos, meditados y valientes, que los alejara de la violencia. Askartza continúa el ejemplo alzando la voz en el patio del colegio contra otras injusticias como el genocidio de Gaza o el conflicto de Ucrania.

Campañas solidarias

José Luis ha aplaudido también las potentes campañas solidarias que les caracterizan. Y ha recordado que Askartza fue puntero en acercar la educación afectivo-sexual de los alumnos en una época como la década de los ochenta. Además, el claretiano ha resaltado «la atención y dedicación al alumno como persona. Todos son distintos», así como el avance en la «atención a quienes necesitan atención especial», desde necesidades educativas especiales a personas que llegan del extranjero.

«Hemos intentado estar atentos y no quedarnos atrás e ir según la marcha que la sociedad, el modo que ésta iba avanzando y nos iba demandando», ha explicado. Él mismo desde las aulas de Bachillerato ha mantenido los ojos abiertos para «estar al tanto y leer la realidad» y comprobar cómo evolucionaban los jóvenes y sus familias. «Las familias nos han ayudado muchísimo», ha agradecido. El Padre Claret, San Antonio María Claret, fue «un hombre realmente despierto, en todos los sentidos, del que hemos heredado esa atención que hay que tener siempre».

José Luis Ortiz, claretiano y docente «El colegio siempre ha trabajado siempre por la paz, y lo sigue haciendo por Gaza o Ucrania»

La directora del colegio, Nagore Bilbao, ex alumna y amatxu además, ha elogiado lo que representa Claret Askartza. «El cole ha sabido adaptarse a la evolución de la sociedad.Hemos sido pioneros en educación en valores, absolutamente. Y hemos ido introduciendo nuevas metodologías para adaptarnos a todo el alumnado. Siempre ha sido un cole muy plural y es uno de los grandes valores añadidos. Tiene que ser un cole para todos, que nadie se quede atrás y que podamos adaptarnos a los diferentes ritmos y a las diferentes trayectorias».

Antes de concluir la celebración en un cóctel en el comedor, ha tenido lugar la inauguración de una obra realizada por el escultor vasco Mikel Lertxundi, celebrada en el jardín situado junto a la estatua del Padre Claret, en el Pabellón de Secundaria. La obra, sustituirá al monolito que fue instalado en ese mismo lugar en el acto del 25 aniversario. Ahora, la comunidad educativa que rodea al colegio seguirá tejiendo red para dejar «huella» en el futuro que construyan «juntos». Con muchos valores, pero sobre todo, como decía Oiane, una de las profesoras de los más txikis, con «trabajo en equipo y respeto». Como decía Xabier Caño sobre el escenario que pisó siendo alumno y ahora padre, agradecía al profesorado. «Sin ellos, el colegio no tendría alma». Ellos son, tal como ha mencionado Askaiturrieta, quienes les enseñan a «pensar» y a construirse como personas. ¿Cómo? Citaba al Papa Francisco: «integrando mente, corazón y manos».

