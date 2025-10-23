Bertsolaris tomarán las calles de Getxo para apoyar al comercio local Doce establecimientos de Algorta, Las Arenas y Romo acogerán este viernes y sábado actuaciones en directo que pondrán en valor la actividad de los minoristas

Johana Gil Getxo Jueves, 23 de octubre 2025, 16:31

El comercio de Getxo se llena este fin de semana de versos improvisados, humor y ritmo. Un grupo de bertsolaris recorrerá una docena de negocios de Algorta , Las Arenas y Romo cantando y rimando. Se trata de una iniciativa impulsada por Getxo Enpresa, en colaboración con la Algortako Bertsolari Eskola (Albe) y el Ayuntamiento, con el objetivo de dinamizar las zonas comerciales de la localidad y ofrecer una experiencia diferente tanto a vecinos como a visitantes.

Este viernes y sábado, los bertsolaris estarán frente a escaparates, puertas o incluso en el interior de los establecimientos para ofrecer actuaciones de unos treinta minutos. «Estamos acostumbrados a cantar en bares o en fiestas, pero esta propuesta es diferente, porque incluye desde carnicerías hasta tiendas de ropa. Es una forma nueva de acercarnos a otros espacios del municipio», explica Paule Loizaga, coordinadora de Albe.

Las actuaciones se organizan en tres recorridos con tres parejas. Este viernes comenzarán en Algorta (17.30 - 20.30 h), y este sábado, estarán en Las Arenas (11.00 - 13.15 h) y por la tarde volverán a Algorta (18.45 - 20.15 h). Cada bertso se improvisará sobre la marcha. «Relatamos sobre lo que ofrece cada local, las personas que trabajan en él y lo que aportan al pueblo», añade Loizaga.

«Interactuamos con quienes están allí, vendiendo, comprando o simplemente pasando por la calle. Es algo vivo, espontáneo, sin más artificio que la palabra». Precisamente, esta novedosa propuesta nace con la intención de destacar las características de los establecimientos. «Esta iniciativa se adapta a la idiosincrasia de cada negocio. Los bertsolaris resaltarán lo que hace único a cada uno de ellos. Los pequeños comercios damos un valor añadido, algo que no es replicable por las grandes cadenas», afirma Ruiz de Hilla, gerente de la asociación.

Los propios minoristas se muestran ilusionados. Iñaki Gonzalo, responsable de Casal Liburudenda en Romo, reconoce que le atrajo la idea desde el primer momento. Incluso ha diseñado su propio cartel para avisar a los vecinos de la actividad. «Me gustó porque es una forma de potenciar el euskera, y en esta librería siempre hablamos en lengua vasca. Además, ganamos hace dos años el premio al negocio que más impulsa este idioma, así que es importante», subraya.

Desde el sector hostelero, la iniciativa también ha sido recibida con entusiasmo. Ibon Barba, del restaurante Arraun Jatetxea en Algorta, asegura que será una experiencia divertida tanto para los clientes como para el personal. «Es algo inédito. Todo lo que sirva para dar vida y pasarlo bien es bienvenido», señala.

Cada actuación será grabada y posteriormente editada por un equipo profesional. Los vídeos se difundirán a través de los canales de Getxo Enpresa y estarán disponibles para los comercios participantes, que podrán utilizarlos en sus redes. De esta manera, la entidad busca reforzar el vínculo entre la vida comercial y la cultura local.