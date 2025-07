Agentes interinos y más jóvenes para completar la plantilla policial de Getxo

Leire Pérez Getxo Martes, 15 de julio 2025, 19:59 Comenta Compartir

El número de interinos no ha parado de crecer en la Policía de Getxo. El año pasado eran el 24% de los agentes, aunque si únicamente se contabiliza a los uniformados que salen a la calle y no a los mandos y la jefatura supondrían 1 de cada 3 policías. Es un recurso muy cotizado para la guardia urbana, a pesar de que la formación es mucho menor que la que recibe un uniformado con plaza en propiedad. De no recurrir a esta fórmula, el cuerpo de seguridad tendría problemas para cerrar turnos o dejaría al municipio sin una patrulla cada semana.

La cifra va cambiando, aunque en 2024 fue cuando se registró mayor contratación: el doble que el anterior, 34 frente a 17 de un total de los 97 agentes que patrullan las calles. Según ha explicado el Jefe de la Policía, Tomás Santín, «la situación estuvo motivada porque accedieron 19 agentes de los que 17 no tenían hecha la formación y fueron a la academia de Arkaute en mayo, así que hubo que recurrir a 17 interinos.Ahora que estos han terminado, hemos cogido a otros diez», resume. En una próxima tanda accederán otros cinco más. Una tendencia que el responsable policial considera terminará cuando la plantilla esté completamente estabilizada y sea más joven.

Las centrales sindicales valoran «positivamente» la medida, aunque haya agentes que critiquen que «tienen menos experiencia y formación en caso de una emergencia». No es lo mismo para ellos estar acompañados de un veterano que de una persona que acaba de acceder a la plantilla de forma eventual. Y además, «solo asisten a un curso de mes y medio», insisten.

«Es más transparente, no da posibilidad a chanchullos ni a enchufes y es todo más oficial. Está más regulado y ordenado», coinciden tanto en ERNEy ESAN, los dos sindicatos con representación en el cuerpo policial de Getxo. «Antes nos quedábamos sin cubrir plazas porque las bajas no se reponían», apuntan.

«La plantilla está al 100%, las oposiciones se están solapando, pero son la mejor opción porque antaño cada Ayuntamiento tenía su propia bolsa de trabajo y sus condiciones. Se pedía todavía menos formación», comentan desde ESAN.En el sindicato ERNE consideran que «se están haciendo muy bien las cosas porque mientras nos llegan los agentes con plaza, estas están cubiertas». Cinco interinos más accederán a finales de mayo, cuando haya una nueva OPE de interinos. «Mientras tenemos jubilaciones o una baja de larga duración, estamos cubiertos y encima muchos de ellos repiten. Han estado antes y la mayoría conocen el pueblo», explican.

Los últimos procedimientos laborales han permitido también que se rejuvenezca la plantilla. De media tienen 40 años. De forma eventual está también la jefatura de la guardia urbana. Según detallan los sindicatos, «no se dan las condiciones todavía para que pueda haber un comisario, porque no hay candidatos dentro de la propia policía local». La plaza siempre se ha sacado de forma interna. «Se debe estar dos años en el puesto anterior, en el de oficial, y cuatro en la escala anterior que es suboficial y no hay nadie que a día de hoy cumpla ese requisito», aseguran.

Más mujeres

El actual Jefe de la Policía lleva al frente de la guardia urbana desde febrero de 2021, cuando se jubiló José Souto, la persona que había ocupado ese puesto durante casi dos décadas. Hace cuatro años se aprobó un nuevo reglamento que incluía en el organigrama un subcomisario, tres oficiales y seis oficiales.

Aunque todavía falta por alcanzar la paridad, el número de mujeres va creciendo en cada oposición, hasta el punto de que hoy en día suman ya 34 efectivos. El año pasado, ellas suponían una de cada tres personas que accedió en la OPE. Según explicó Santín, «la formación en horas se ha incrementado un 45%. No sólo la que se da en la academia, también la que se imparte en Getxo en base a las necesidades de la plantilla», afirmó.