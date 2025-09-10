118.000 pasajeros de 66 cruceros hacen escala en Getxo en lo que va de temporada La Autoridad Portuaria de Bilbao participará desde mañana y hasta el viernes en la feria de Hamburgo, el principal evento europeo dedicado en exclusiva al turismo marítimo

Leire Pérez Getxo Miércoles, 10 de septiembre 2025, 01:19

La terminal de cruceros de Getxo sigue sumando éxitos. Desde que comenzase la temporada en primavera han llegado a Bizkaia 66 barcos, con más de 118.000 pasajeros a bordo. Cuando concluya, a mediados de diciembre, se superarán los 150.000 visitantes en 90 buques. Según datos aportados por la Autoridad Portuaria, el 38% fueron británicos, el 23% estadounidenses y el 17% alemanes. Diez cruceros que no habían hecho anteriormente escala en el territorio, han incluido en su ruta una parada en Getxo. Hasta el mes de agoto seis 'gigantes' han hecho 'overnight', o lo que es lo mismo, han permanecido atracados durante toda la noche, antes de zarpar al día siguiente, en la terminal vizcaína.

De cara a seguir mejorando estos resultados la Autoridad Portuaria de Bilbao participará desde mañana y hasta el viernes en la feria de Hamburgo, el principal evento europeo dedicado en exclusiva a los cruceros. Bizkaia quiere seguir atrayendo turismo eficiente y sostenible. Mostrará sus encantos en un evento que reúne cada año a más de 3.500 profesionales, más de 250 expositores y más de 70 compañías.