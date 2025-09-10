El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Taxistas acceden a la terminal de cruceros para recoger turistas. L. p.

118.000 pasajeros de 66 cruceros hacen escala en Getxo en lo que va de temporada

La Autoridad Portuaria de Bilbao participará desde mañana y hasta el viernes en la feria de Hamburgo, el principal evento europeo dedicado en exclusiva al turismo marítimo

Leire Pérez

Leire Pérez

Getxo

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 01:19

La terminal de cruceros de Getxo sigue sumando éxitos. Desde que comenzase la temporada en primavera han llegado a Bizkaia 66 barcos, con más de 118.000 pasajeros a bordo. Cuando concluya, a mediados de diciembre, se superarán los 150.000 visitantes en 90 buques. Según datos aportados por la Autoridad Portuaria, el 38% fueron británicos, el 23% estadounidenses y el 17% alemanes. Diez cruceros que no habían hecho anteriormente escala en el territorio, han incluido en su ruta una parada en Getxo. Hasta el mes de agoto seis 'gigantes' han hecho 'overnight', o lo que es lo mismo, han permanecido atracados durante toda la noche, antes de zarpar al día siguiente, en la terminal vizcaína.

De cara a seguir mejorando estos resultados la Autoridad Portuaria de Bilbao participará desde mañana y hasta el viernes en la feria de Hamburgo, el principal evento europeo dedicado en exclusiva a los cruceros. Bizkaia quiere seguir atrayendo turismo eficiente y sostenible. Mostrará sus encantos en un evento que reúne cada año a más de 3.500 profesionales, más de 250 expositores y más de 70 compañías.

