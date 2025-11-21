El mal tiempo provoca varios accidentes en las carreteras vizcaínas: problemas en el Txorierri, Rontegi, La Avanzada...

El mal tiempo está provocando problemas para circular en varios puntos de las carreteras vizcaínas este viernes. El corredor del Txorierri, Rontegi, La Avanzada... Son muchos los lugares que sufren, a las 15 horas, congestiones.

Para empezar se ha producido un accidente sin herido en Sondika, en el corredor del Txorierri. Las retenciones llegan hasta el punte de Rontegi por este siniestro en dirección San Sebastián.

También hay problemas en La Avanzada en dirección a Getxo. Y en la entrada a Bilbao por los túneles de San Mamés.

En actualización Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .

