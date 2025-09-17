El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El edificio que será demolido. Manu Cecilio

Luz verde para la demolición de parte de la sede de Kutxabank en Bilbao

El Ayuntamiento prepara la aprobación de la obra en el número 3 de Marqués del Puerto

Luis López

Luis López

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:18

El Ayuntamiento de Bilbao está a punto de aprobar de forma definitiva el estudio de detalle que hará posible la demolición de parte de la ... sede de Kutxabank para levantar un edificio nuevo. Tal y como avanzó este periódico, el inmueble que forma parte del complejo de la entidad financiera en el pleno centro de la ciudad presenta patologías insalvables que justifican la obra. En concreto, lo que se va a tumbar es el edificio en el número 3 de Marqués del Puerto, que se va a sustituir por otro «con la misma edificabilidad», dijo el concejal de Obras, Planificación Urbana y Proyectos Estratégicos, Asier Abaunza. Así, se le dará continuidad al número 5, que también forma parte de la sede del banco vasco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jon Uriarte abre la puerta a una posible ampliación de San Mamés «con una inversión muy fuerte»
  2. 2

    Robert Redford, la estrella comprometida, muere a los 89 años
  3. 3

    Selton Sued, el gran talento de Lezama que resquebrajó al Arsenal en la Youth League
  4. 4

    Los principales empresarios de Israel acusan a Netanyahu de llevar al país a una «recesión peligrosa y sin precedentes»
  5. 5

    ¿Está a punto de colapsar la corriente marina de la que depende el clima en Europa?
  6. 6

    Arteta se deshace en elogios a San Mamés: «Uno de los mejores campos en los que he jugado»
  7. 7

    Los funcionarios vascos contarán con su nuevo modelo de teletrabajo en enero
  8. 8

    Junts pacta con el PSOE que las empresas de más de 250 empleados atiendan en catalán, incluso fuera de Cataluña
  9. 9

    Israel desoye el clamor internacional e invade Gaza mientras la ONU denuncia el «genocidio»
  10. 10

    El jet privado de National Geographic aterriza en Bilbao: 89.000 euros por un crucero aéreo de 21 días

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Luz verde para la demolición de parte de la sede de Kutxabank en Bilbao

Luz verde para la demolición de parte de la sede de Kutxabank en Bilbao