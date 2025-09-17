Luz verde para la demolición de parte de la sede de Kutxabank en Bilbao

El Ayuntamiento de Bilbao está a punto de aprobar de forma definitiva el estudio de detalle que hará posible la demolición de parte de la ... sede de Kutxabank para levantar un edificio nuevo. Tal y como avanzó este periódico, el inmueble que forma parte del complejo de la entidad financiera en el pleno centro de la ciudad presenta patologías insalvables que justifican la obra. En concreto, lo que se va a tumbar es el edificio en el número 3 de Marqués del Puerto, que se va a sustituir por otro «con la misma edificabilidad», dijo el concejal de Obras, Planificación Urbana y Proyectos Estratégicos, Asier Abaunza. Así, se le dará continuidad al número 5, que también forma parte de la sede del banco vasco.

Abaunza explicó que el proyecto contempla que los forjados en los números 3 y 5, ahora en diferentes cotas, se van a unificar. Además, y ya que lo permiten las normas urbanísticas, se va a aprovechar la obra para «excavar más sótano» del que existe ahora. Toda la operación deberá pasar por la comisión de patrimonio toda vez que el número 5 sí tiene protección en este sentido (no así el número 3, que es el que se va a demoler).

La sede central de Kutxabank ocupa la mayor parte de la manzana ubicada entre Gran Vía y la calle Marqués del Puerto, en pleno corazón de Bilbao. Su cuartel general está compuesto por varias construcciones anexas que se encuentran unidas entre sí, formando una 'L'. El asunto es que uno de estos inmuebles, el mencionado número 3 de Marqués del Puerto, presenta un estado notable «de deterioro, con lesiones y patologías». Además, «no resulta funcional» y una posible reforma parcial sería difícilmente compatible con el resto de la sede, aseguran los técnicos que han analizado este asunto. Por todo ello, la entidad financiera ha tomado la drástica decisión de derribarlo.

La propiedad dispone de una superficie construida de 2.140 metros cuadrados y ocupa una superficie en planta de 313 metros cuadrados. La idea del banco es reconstruirla después desde cero, con otra morfología radicalmente diferente a la actual. Se prevé que la obra necesite de aproximadamente tres años para su culminación desde el momento en el que entren las máquinas para el derribo.

El edificio que será pasto de la piqueta es el que tiene una estética bastante diferente al resto de construcciones que conforman la sede de Gran Vía. Se diseñó en 1975 por encargo del Banco Europeo de Negocios. Es un trabajo de los arquitectos bilbaínos Félix José Íñiguez de Onzoño y Juan Daniel Fullaondo. Ambos están fallecidos (murieron en 2018 y 1994, respectivamente). El primero fue arquitecto municipal en Getxo, así como también presidió el Colegio Vasco-Navarro de este tipo de profesionales. Fullaondo, por su parte, alcanzó cierta relevancia en el mundo de la arquitectura, con obras destacados en Granada, Madrid y Bizkaia. Durante muchos años, el edificio que ahora ha sido condenado a derribo perteneció al Banco de Vasconia, que acabó absorbido por el Banco Popular. Su fachada es singular y destaca por su muro cortina de acero y cristal (una imagen muy moderna para la época, hace casi medio siglo).