Maika Salguero

Si eso ya tal

Hay funcionarios con vocación de servicio público a quienes les hierven las entrañas ante la vagancia y la apatía. Que se tranquilicen

Luis López

Luis López

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:20

Cómo me enerva cuando la gente pone a parir a los funcionarios. Caterva de envidiosos. Haberos sacado la oposición. Resentidos.

Un ejemplo de desempeño minucioso ... en la función pública: hay un compañero del periódico que ha pedido a la Administración competente su título de Periodismo. Semanas lleva el asunto en tramitación. Y le han llamado nada menos que tres veces para aclarar un tema crucial: si pone tilde o no en la primera letra de su nombre. Que es un título oficial, y ahí adquiere talla y dimensión la santidad de la palabra impresa. Hemos tenido en este asunto discrepancias. Él aprecia una pérdida de tiempo, un gasto de energía ocioso, un enredarse en detalles nimios que deberían resolverse en un pispás. Yo, sin embargo, valoro dedicación puntillosa, gusto por el trabajo bien hecho, la minuciosidad de un orfebre con TOC grave y diagnosticado.

