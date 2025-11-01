Otro proceso de escucha para un gobierno sin ideas

Muy triste lo del Puerto Deportivo de Getxo. En los últimos cuatro años no se ha hecho nada de lo previsto para devolverle los brillos ... pasados. Y esta semana ha colgado la chapa la empresa que tenía la misión de reactivar la zona. Es que no debe ser fácil hacerlo. Darle vidilla a ese sitio, digo. Ya saben, un entorno de sordidez extrema, con la suave brisa marina acariciándote el rostro, los destellos del sol escamando la superficie de la mar océana, la playa próxima, las extensas vistas al Abra.

Luego está la compleja situación socioeconómica que rodea al enclave, con amplios sectores de población en riesgo de exclusión social. Un polvorín de carencias y conflictos entre jardines geométricos y ropa de marca. Con mención especial a los amarristas, los de los barcos. Ya se sabe lo que pasa siempre en las zonas portuarias, con su propensión al vicio y a los tatuajes carcelarios. Por no hablar de los desembarcos de las tribus nórdicas, todos los vikingos cruceristas que periódicamente la lían pardísima, entregados al pillaje, al saqueo de las barras de pintxos, a las exigencias desubicadas de sangría y paella.

Desde luego, el Puerto Deportivo de Getxo no parece un buen sitio para hacer negocios. Así que después de este nuevo y reciente fracaso para insuflarle actividad, las autoridades competentes han reaccionado, han buscado alternativas, y se han agarrado a un jarabe universal, a un antibiótico de amplio espectro, a la llave maestra de la planificación estratégica. Han anunciado un proceso de escucha activa y participación ciudadana. Escucha activa. Dígame usted, le escucho. Además, se acompaña el invento con la implementación y desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de Naciones Unidas. Ahí va a estar la clave.

Es una apuesta arriesgada porque a saber qué burradas va a proponer la gente. Pero, por otro lado, siempre hay ciudadanos con criterio y amplitud de miras que ofrecemos visiones atinadas, sensatas y poderosas. Humildemente sugiero un paquete de actuaciones disruptivas. Lo primero, un circuito para carreras de dromedarios, que son muy vistosas y seríamos pioneros en el sector, al menos, en el norte peninsular. La idea, ya ven, se vende sola. Además, está alineada con los ODS por el lado de la adaptación al cambio climático. También estaría bien poner un complejo de piscinas de bolas para adultos, que ya vale de que sólo los niños pequeños puedan gozarla en esos sitios tan divertidos. El ODS concernido en este caso tendría que ver con la igualdad y la no discriminación, en este caso, por razón de edad. Y rodeándolo todo, un montón de txosnas para trabajar al mismo tiempo los objetivos sostenibles de consumo responsable, trabajo decente y desarrollo económico, combinando el mix con el fortalecimiento de la identidad.

De nada.

Usted también puede participar, no sea perezoso. Cuando le llamen para la encuesta, o le pidan opinión en el formato que sea, abandone sus ocupaciones irrelevantes y sea creativo. A ver qué se le ocurre en esos segundos. Forme parte usted del cambio y de la reflexión, aunque sea fugaz. Porque de la suma de un montón de improvisaciones ciudadanas, de mingadas irreflexivas, salen destiladas las grandes ideas de la sociedad moderna.

Forme parte del proceso de escucha activa. Como el del Guggenheim de Urdaibai: gracias a haber contratado al Agirre Lehendakaria Center y la Universidad de Columbia de Nueva York hemos sabido que el proyecto del museo no gusta a la gente de por allí. Ahí lo hemos detectado, no en las protestas ni en las manifestaciones multitudinarias de los últimos años. De hecho, creo que el Agirre Lehendakaria Center debería tener protagonismo también en Getxo por razones dinásticas.

Bueno, a ver si el Puerto Deportivo termina mejor que el Guggenheim de Urdaibai. Yo creo que sí. Los procesos de escucha seguro que se van afinando. Y seguro que, entre todos, se nos ocurre algo genial. Algo que nunca se le haya ocurrido a nadie en los miles de puertos deportivos que funcionan a toda pastilla en el ancho mundo. La mayoría de los muy insensatos lo mismo ni han hecho una encuesta antes de abrir. Será que les falla otro ODS: el de las instituciones sólidas y el buen gobierno, que no es el que tiene ideas, toma decisiones y trabaja, sino el que tiene encuestas, hace estudios y da la turra a la gente.