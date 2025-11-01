El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Maika Salguero

Otro proceso de escucha para un gobierno sin ideas

El jarabe universal de la gestión pública llega a Getxo, que hará un proceso de escucha para saber cómo activar el Puerto Deportivo

Luis López

Luis López

Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:56

Muy triste lo del Puerto Deportivo de Getxo. En los últimos cuatro años no se ha hecho nada de lo previsto para devolverle los brillos ... pasados. Y esta semana ha colgado la chapa la empresa que tenía la misión de reactivar la zona. Es que no debe ser fácil hacerlo. Darle vidilla a ese sitio, digo. Ya saben, un entorno de sordidez extrema, con la suave brisa marina acariciándote el rostro, los destellos del sol escamando la superficie de la mar océana, la playa próxima, las extensas vistas al Abra.

