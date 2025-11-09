El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Manu Cecilio

Despojos de saldo

El auge del comercio online amenaza a las tiendas locales y pone a prueba la fortaleza de nuestras convicciones

Luis López

Luis López

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:01

Comenta

Teníamos una radio chiquitina que se oía fenomenal y que además era muy bonita. Su diseño era así como retrofuturista. Como elemento decorativo le daba ... a la mesa de la cocina un aire hasta sofisticado. Nos gustaba muchísimo aquella radio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una familia con tres hijos menores okupa un piso turístico en Lekeitio tras alquilarlo
  2. 2

    Niveles elevados de una bacteria desaconsejan el baño en la futura playa urbana de Santurtzi
  3. 3

    Cuatro niñas piden ayuda psicológica dos meses después de volver del udaleku de Bernedo
  4. 4 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  5. 5

    El estruendo de un avión ucraniano rompe el silencio de la noche vizcaína
  6. 6

    «La ambulancia nos ha dejado tirados»
  7. 7 El feo gesto de Dani Martín con Rosalía y Aitana en una gala: «Es un placer tenerlas como artistas, pero...»
  8. 8 Bilbao «impide» una charla feminista sobre el campamento de Bernedo
  9. 9

    Joaquín Sabina emociona y pone en pie a la penúltima ciudad de su carrera
  10. 10

    El cierre del Gobierno de Estados Unidos afecta ya a más de 4.000 vuelos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Despojos de saldo

Despojos de saldo