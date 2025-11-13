El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Bilbao de Luis Gómez

Más discotecas para Bilbao

Luis Gómez

Jueves, 13 de noviembre 2025

Una de las grandes quejas de los asistentes a todo tipo de congresos que se celebran en Bilbao, fundamentalmente en el Palacio Euskalduna, es la ... escasa vida nocturna que se despliega en la capital vizcaína. De hecho, una de las causas por las que el Festival Iberoamericano de Comunicación El Sol dejó de celebrarse tras cinco años ininterrumpidos, para lamento del público y las autoridades locales, fue porque los congresistas apena disponían de locales para disfrutar de la noche a la conclusión de las jornadas de trabajo. «Es uno de los poco puntos negros de la ciudad. Deberían de aprender de Madrid y Barcelona», insistieron. El Sol se fue, pero algo ha aprendido Bilbao. No se podía seguir así.

