El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Retenciones kilométricas en la A-8 y en el Txorierri... y ambulancias atrapadas en Galdakao
Iker Elordui, Lorea García, Ana Urrestarazu y Carlos Martínez.

Ver 7 fotos
Iker Elordui, Lorea García, Ana Urrestarazu y Carlos Martínez. Mikel Gárate
La Mirilla

El lugar ideal para encontrar casa

El Euskalduna acoge hasta el domingo el Salón Inmobiliario de Euskadi, donde se ofrecen 50 promociones de vivienda nueva

Terry Basterra

Terry Basterra

Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:31

Comenta

«El Salón Inmobiliario de Euskadi (SIE) es mucho más que una feria, es un punto de encuentro entre la iniciativa privada y la pública, ... entre la innovación y la responsabilidad social, entre la vivienda como bien económico y como derecho de proyección de vida, algo que no se nos debe olvidar. Aquí se van a poder realizar tasaciones con precios comedidos, y eso es lo que queremos». Esta es la parte final del discurso con el que Jon Bilbao, concejal de Regeneración Urbana de Bilbao y presidente de Surbisa, abrió este viernes en el Palacio Euskalduna la decimonovena edición del SIE, una cita en las promotoras y comercializadoras del sector ofrecen durante este fin de semana 50 promociones de obra nueva, además de más de un millar de casas de segunda mano, a precios que van de los 96.000 a los 450.000 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Retenciones kilométricas en la A-8 y en el Txorierri... y ambulancias atrapadas en Galdakao
  2. 2 El Supremo confirma un importante cambio en las nóminas de los policías, bomberos, médicos, enfermeras...
  3. 3

    A Fernando Canales se le atraganta el bocata
  4. 4

    Un joven vasco da la cara y revela el calvario que sufrió por parte de sus compañeros: «Sufrí 8 años de acoso escolar»
  5. 5 Una empleada de un hotel de Barakaldo coge 1.705 euros de la cartera de un cliente y los esconde en sus zapatillas
  6. 6

    Un exetarra contrata a la empresa Horus Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  7. 7

    «La mujer de la eterna sonrisa y su bebé se han ido juntos»
  8. 8 Los elogios de la afición del Newcastle a la del Athletic: «Son los mejores visitantes que he visto en mi vida»
  9. 9 La denuncia del joven vizcaíno que se quedó tetrapléjico en una piscina
  10. 10

    Una sentencia tumba una OPE foral por la exigencia excesiva de euskera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El lugar ideal para encontrar casa