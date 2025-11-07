El lugar ideal para encontrar casa

Terry Basterra Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:31 Comenta Compartir

«El Salón Inmobiliario de Euskadi (SIE) es mucho más que una feria, es un punto de encuentro entre la iniciativa privada y la pública, ... entre la innovación y la responsabilidad social, entre la vivienda como bien económico y como derecho de proyección de vida, algo que no se nos debe olvidar. Aquí se van a poder realizar tasaciones con precios comedidos, y eso es lo que queremos». Esta es la parte final del discurso con el que Jon Bilbao, concejal de Regeneración Urbana de Bilbao y presidente de Surbisa, abrió este viernes en el Palacio Euskalduna la decimonovena edición del SIE, una cita en las promotoras y comercializadoras del sector ofrecen durante este fin de semana 50 promociones de obra nueva, además de más de un millar de casas de segunda mano, a precios que van de los 96.000 a los 450.000 euros.

Organizado por EL CORREO y con el patrocinio de Kutxabank y el Ayuntamiento de Bilbao, el SIE se ha convertido en una cita obligada para aquellos que quieran comprar o alquilar una vivienda en Bizkaia. A las personas que se acerquen estos días al salón Kutxabank les ofrecerá «las mejores herramientas para financiar la compra de su vivienda», tal y como destacó Juan Gabriel Soto, en representación de la entidad bancaria. A la inauguración del SIE asistió este viernes una nutrida representación del sector vinculado a la vivienda. Allí estuvieron Joseba Cedrún (Sukia), Gonzalo Irizar (Inmobiliaria Irizar), Alberto Rollán (Moyua Homes), Luis Royuela (Grupo Eibar), Gorka Aburto (Codenor), Mónica Prieto (Servical), Roberto Castro (Eslora Proyectos), Iker Elordui (Quorum), Lorea García (Loiola), Ana Urrestarazu (Trece Homes) y Carlos Martínez (Naiz Homes). También asistieron Alberto Tellería (Brikte), Edurne Molla (Cosentino), Ricardo Fortea (Colegio Oficial de Decoradores de Bizkaia), Bianca Ferreira (Vitrinemedia), Jéssica Lamas (Leroy Merlin), Naiara Bravo (Roche Bobois), Mónica del Campo (Lagunklik), Nerea Sainz (AT Home Inmobiliaria), Pablo Casals y José María Pascual (Grupo AV Sistemas), Eliazar de Dios (Just Room), Laura Gil (Altuna), Rosa Revuelta (Habitamente), Marta Acha (Prygesa-Pryconsa), Jesús Calvo (Obras Especiales), Marta Ibarbia (directora genera de Surbisa) y Leónidas Gutiérrez.

