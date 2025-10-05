Reivindicar la presencia y la voz de las mujeres en los espacios de poder y decisión. Es la misión con la que la Diputación constituyó ... el Consejo de Participación de las Mujeres de Bizkaia, que en noviembre llegará a su quinto aniversario de vida y que ya cuenta con 46 entidades y asociaciones que participan de manera directa en este organismo.

Con este objetivo, una amplia representación que forman parte de la entidad visitaron ayer las Juntas Generales de Bizkaia. Un paseo simbólico en el que estuvieron acompañadas por su presidenta, Ana Otadui, y por la diputada de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa Laespada, quien agradeció la labor del Consejo por su implicación en construir un movimiento más igualitario. «Sois la fuerza que sostiene los cambios sociales y políticos que necesitamos para que la igualdad deje de ser un horizonte y sea una realidad», destacó.

Asimismo, remarcó que el trabajo en favor de la igualdad «debe ser compartido» ya que el Consejo actúa como «puente vivo entre las instituciones y las mujeres vizcaínas». En los últimos años, esta plataforma ha impulsado espacios clave como la Escuela feminista Zirgariak, concebida como lugar de formación, pensamiento crítico y fortalecimiento de liderazgo en clave de igualdad. Por su parte, Otadui guió a las representantes de las diferentes asociaciones por uno de los lugares más emblemáticos del territorio. Las integrantes pudieron visitar las principales estancias de la Casa de Juntas, tanto el Árbol de Gernika como el salón de plenos o la sala de la vidriera.

La presidenta del Consejo, Keila Vizarraga, tras terminar el recorrido firmó en el Libro de Honor de la Casa de Juntas con un mensaje claro a pesar de que se haya avanzado en materia de igualdad: «Si miramos la realidad todavía hay muchas brechas». Por ello, cree que el Consejo debe «llevar la voz de las mujeres vizcaínas a la incidencia política, porque luchar por la igualdad es un derecho».

La equidad como meta

Cada una de las asociaciones que componen la plataforma nació por circunstancias diferentes, pero todas ellas lo hicieron con el objetivo común de contribuir a la consecución de igualdad entre hombres y mujeres. Para ello llevan a cabo, entre otras cosas, talleres formativos de todo tipo: enfocados a la prevención de violencia machista, al feminismo y empoderamiento, a la participación política femenina...

Una de estas asociaciones es Migradas Emprendedoras. Una de sus integrantes, Yorsdanska García Pedroso, explica que su misión es acompañar a mujeres que llegan a Euskadi con la idea de emprender. Un proceso que, en ocasiones, resulta sumamente complicado porque «la mayoría de ellas llega aquí con soledad no deseada» o con complicaciones económicas. Es por ello que tratan de «ser la guía que ayude a abrir puertas».

Rosalía Cuadrado Pascual asistió en nombre de la Comisión de Mujeres por la Igualdad de Fekoor, asociación cuyo objetivo es dar voz a sus demandas, promover la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida. «Somos mujeres y la discapacidad que tenemos no nos define», defiende. A su juicio, todavía hay mucho trabajo por hacer en materia de concienciación: «Hay estereotipos que siguen muy arraigados en la sociedad».

Con todo, el camino hacia la igualdad no se puede conseguir únicamente con el esfuerzo femenino. Es lo que asegura Bego Ormaetxe, de Mairi Emakume Feminista Batza, de Galdakao, quien señala que «necesitamos que nuestros pares, nos acompañen a un lado para tratar de conseguir la equidad».