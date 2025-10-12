Loiu se vuelca con los vecinos más vulnerables

María de Maintenant Domingo, 12 de octubre 2025, 12:59 | Actualizado 13:22h. Comenta Compartir

Olatz Esgueva ha sido una de las primeras en llegar a la plaza Aransotegi de Loiu. Le han acompañado su marido, Luismi, y sus hijos, Eñaut y Amets. Estaban preparados con ropa cómoda y ultimaban los preparativos para disfrutar de una jornada deportiva con fines solidarios.

Son algunas de las 500 personas que han participado en La Carrera Familiar Solidaria organizada por EL CORREO. «Venimos desde Orozko y hemos participado siempre que han organizado la carrera. Creemos que es importante fomentar el deporte en familia y apoyar una causa solidaria», explica.

El evento, que celebra su cuarta edición, se ha convertido en un punto de encuentro para que familiares y amigos hagan deporte al aire libre con un objetivo altruista. La recaudación de este año irá destinada a Cáritas Txorierri, cuya acción se centra en la acogida y acompañamiento a las personas vulnerables y excluidas.

La carrera ha tenido lugar a las 11.00 horas y los participantes han tenido la oportunidad de completar un amable recorrido de 1,4 kilómetros (al que han podido dar hasta cinco vueltas) que ha empezado en la plaza Aransotegi y se ha adelantado por las calles y las zonas verdes de esta localidad vizcaína.

Minutos antes de la salida, Aitor Alzaga se ha encargado de dirigir el calentamiento. «Hacer deporte, ser solidarios y disfrutar en familia es lo más grande que os vais a llevar», ha lanzado a todos los participantes. Y precisamente esa frase ha reflejado a la perfección el espíritu de la carrera. «Es un evento que reúne un poco de todo: deporte, solidaridad, tiempo con los tuyos… Este año venimos los cuatro y también se ha unido un amigo de mi hijo», cuenta Maialen Tocino, que ha acudido al evento con toda la tropa. «¡A mí me gusta porque estamos todos juntos y en una parte del recorrido se pueden ver gallinas!», contaba emocionada su hija Sara antes de comenzar la carrera.

La Carrera Familiar, precisamente con la vocación de fomentar la práctica deportiva en grupo, no puede ser individual. Por ello, los participantes han tenido que conformar equipos de entre 2 y 10 personas y los miembros de cada uno de ellos han tenido que correr juntos durante todo el recorrido. Las salidas han sido progresivas, en función de si el grupo era de tres generaciones (abuelos, padres e hijos), de dos (padres e hijos o tíos con sobrinos) o de una (parejas, hermanos, amigos...).

Inculcar el deporte

«Hemos venido tres generaciones: padres, hijos y nietos. Nos parece una forma bonita de hacer deporte y además el día acompaña», contaba Nagore Sustatxa, de Loiu.

El participante más pequeño de la carrera tenía un mes e iba acompañado de su hermano en el mismo carro. Su madre, Beatriz López, ha venido desde Mungia porque considera que «es importante inculcarles la práctica deportiva desde que son pequeños». Precisamente ese motivo es el que ha animado a muchas familias a participar. «Es nuestra primera vez. Mi pareja y yo siempre hemos corrido y nos gustaría que nuestros hijos lo hicieran», explica Ana Haro, de Bilbao. En la carrera ha habido avituallamiento personalizado completo para todos los participantes y se ha organizado un sorteo de bicicletas, además de una 'diskodantza'.

El evento cuenta con el patrocinio de AENA Aeropuerto de Bilbao y Aceros Inoxidables Olarra; y la colaboración de Supermercados BM y Coca-Cola. Dos voluntarios de Cáritas Txorierri, Encarni Velasco y José Antonio Azofra, han recibido un cheque de más de mil euros que se han recaudado en el evento de manos de Amaia Begoña, concejala de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Loiu; Moisés Riobello, director de Recursos Humanos y Marca Personal de Aceros Inoxidables Olarra; Iván Grande, director del Aeropuerto de Bilbao; y Leire Blasco, de EL CORREO.

