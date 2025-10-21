Loiu recuperará su conexión con A Coruña por una carambola La pista del aeropuerto de Santiago de Compostela estará en obras para proceder a su renovación

Una carambola del destino hará que el aeropuerto de Bilbao recupere la ruta que perdió con A Coruña. Loiu y la ciudad gallega estarán unidas ... por avión entre el 23 de abril y el 27 de mayo. ¿Por qué? Porque durante estos 36 días, la pista del aeropuerto de Santiago de Compostela estará en obras para proceder a su renovación. Por este motivo, la aerolínea Air Nostrum trasladará a la vecina A Coruña su base de operaciones y su enlace con Bizkaia.

Transcurrido el tiempo necesario para reparar el campo de vuelos en Santiago, la conexión volverá a su origen. Se da la circunstancia de que 'La Paloma' ha ido perdiendo en los últimos años buena parte de su conectividad con Galicia. Antes de la pandemia tenía vuelos tanto con A Coruña como con la capital gallega y Vigo. Esta reducción en la oferta preocupa a la fuerte comunidad gallega que hay en Euskadi.

