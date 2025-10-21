El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Loiu recuperará su conexión con A Coruña por una carambola

La pista del aeropuerto de Santiago de Compostela estará en obras para proceder a su renovación

J. García

Martes, 21 de octubre 2025, 07:16

Una carambola del destino hará que el aeropuerto de Bilbao recupere la ruta que perdió con A Coruña. Loiu y la ciudad gallega estarán unidas ... por avión entre el 23 de abril y el 27 de mayo. ¿Por qué? Porque durante estos 36 días, la pista del aeropuerto de Santiago de Compostela estará en obras para proceder a su renovación. Por este motivo, la aerolínea Air Nostrum trasladará a la vecina A Coruña su base de operaciones y su enlace con Bizkaia.

