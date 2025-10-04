Loiu correrá en familia por los vecinos vulnerables La Carrera Familiar Solidaria que organiza EL CORREO se llevará a cabo por cuarta vez el próximo 12 de octubre

Practicar deporte por una buena causa y disfrutar de una bonita jornada con los seres queridos. Es el objetivo que, un año más, persigue la Carrera Familiar Solidaria que organiza EL CORREO en Loiu. El evento, que celebra su cuarta edición, tendrá lugar el próximo 12 de octubre a las 11.00 horas.

Cientos de personas tendrán la oportunidad de completar un amable recorrido de 1,4 kilómetros (al que se podrán dar hasta cinco vueltas) que empezará frente a la plaza del Ayuntamiento y se adelantará por las calles y las zonas verdes de esta localidad vizcaína. La recaudación de este año irá destinada a Cáritas Txorierri, cuya acción se centra en la acogida y acompañamiento a las personas vulnerables y excluidas. Durante el transcurso de la prueba se realizarán diversas fotografías de los participantes, que podrán ser publicadas tanto en la edición impresa de EL CORREO como en la edición digital.

La Carrera Familiar, precisamente con la vocación de fomentar la práctica deportiva en grupo, no podrá ser individual. Los participantes deberán conformar equipos de entre 2 y 10 personas y los miembros de cada uno de ellos han de correr juntos durante todo el recorrido. Las salidas serán progresivas, en función de si el grupo es de tres generaciones (abuelos, padres e hijos), de dos (padres e hijos o tíos con sobrinos) o de una (parejas, hermanos, amigos...).

Ampliar Cartel de esta cuarta edición.

Inscripciones online

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 8 de octubre a las 14.00 horas y se podrán realizar de forma online a través de esta página web. El precio por participar en la carrera es de diez euros y los dorsales y las camisetas se podrán recoger el viernes 10 de octubre en la Biblioteca Municipal de Loiu, de 16.30 a 19.30 horas.

A la presentación del evento, que se llevó a cabo ayer, acudieron Beatriz González Odriozola, jefa de gabinete del Aeropuerto de Bilbao; Moisés Riobello, director de Recursos Humanos y Marca Personal de Aceros Inoxidables Olarra; Guillermo Ayuso, coordinador de Cáritas en Txorierri; José Antonio Azofra, voluntario en la misma entidad; y Begoña Ayo, concejala de Economía del Ayuntamiento de Loiu. En la carrera habrá avituallamiento personalizado completo para todos los participantes y se organizará un sorteo de bicicletas, además, de una 'diskodantza'. En la anterior edición participaron un total de 416 personas, de las cuales 72 fueron familias.