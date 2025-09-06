Loiu aspira a concentrar la mitad del tráfico del norte peninsular tras la espantada de Ryanair

El aeropuerto de Bilbao se perfila como uno de los principales beneficiarios de la espantada de Ryanair. El pasado miércoles, la aerolínea de bajo coste ... anunció que, entre otras medidas, cerrará su base de Santiago de Compostela y reducirá su presencia en Santander, Vitoria y Asturias por la guerra que mantiene con el Gobierno central con motivo de la subida de las tasas aeroportuarias.

La compañía irlandesa, que no opera en Loiu, aplicará estos recortes al inicio de la próxima campaña de invierno, que arrancará el 25 de octubre. A partir de esa fecha, el descenso de la actividad en los citados aeropuertos del norte peninsular puede propiciar que 'La Paloma' afiance su posición de líder absoluto en este espacio geográfico. En lo primeros siete meses del año, por el aeropuerto vizcaíno han pasado casi cuatro millones de personas (3,98). En el conjunto de los 9 aeródromos de la cornisa cantábrica (Vigo, A Coruña, Santiago, Asturias, Santander, Pamplona, Hondarribia, Vitoria y el propio aeródromo vizcaíno) se han movido 9,57 millones de pasajeros. Es decir, Bilbao concentra el 41,5% del total.

El ojo puesto en Santander

Con la espantada de la aerolínea del siempre controvertido Michael O'Leary este porcentaje va a crecer, seguramente. Por una parte porque se espera una bajada de clientes allí donde Ryanair eche el freno. Y, por otro lado, es muy posible que Loiu absorba una parte de aquellas personas de estos territorios que desean viajar y que ya no lo harán con los irlandeses.

En este contexto es particularmente significativo el caso de Santander. La 'low cost' ha eliminado allí las rutas a Roma, Viena, Milán (Bérgamo, en realidad) y París, que el año pasado atrajeron durante la campaña invernal a 53.000 personas en la capital cántabra. Las cuatro conexiones existen en Bilbao, así que es más que posible que algunos usuarios crucen la 'muga' hacia Bizkaia.

Ryanair en Loiu Anuncio frustrado. En 2010, Ryanair se acercó por primera vez a Bizkaia. Convocó un acto para anunciar su desembarco en Loiu, pero luego lo canceló.

Llegada. Finalmente comenzó a operar en Bilbao en 2012 con 5 rutas.

Marcha. En 2013 anunció su salida. Regresó por sorpresa en 2018 con un único vuelo a Londres, que abandonó en 2021.

¿Las aerolíneas que operan en Loiu van a reforzar sus servicios a raíz del anuncio de Ryanair? Posiblemente no. No hay margen de maniobra. En el sector del transporte aéreo, las temporadas se planifican con varios meses de antelación. Así que no parece probable que se puedan programar más frecuencias. Si acaso, señalan las fuentes consultadas, alguna de las aerolíneas que cubren estos trayectos podrían optar por fletar aviones más grandes, si perciben un aumento notable en la marcha de las reservas.

Todavía falta un mes y medio. Y podrían pasar cosas. Desde una recogida de cable por parte de Ryanair hasta que el hueco que deja la irlandesa sea ocupado por una rival, si es que esas rutas son realmente rentables. Hay que recordar que la compañía de bajo coste recibe en Santander, por las cuatro rutas anuladas, un total de 2,5 millones de dinero público por dos años. El Gobierno cántabro va a intentar encontrar una empresa que la sustituya.