Un avión de Vueling despega de Loiu, en presencia de aparatos de Iberia y Lufhtansa. Manu Cecilio

Loiu aspira a concentrar la mitad del tráfico del norte peninsular tras la espantada de Ryanair

El aeropuerto de Bilbao absorbe actualmente el 41,5% de los pasajeros que utilizan los nueve aeródromos de la cornisa cantábrica

Josu García

Josu García

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:10

El aeropuerto de Bilbao se perfila como uno de los principales beneficiarios de la espantada de Ryanair. El pasado miércoles, la aerolínea de bajo coste ... anunció que, entre otras medidas, cerrará su base de Santiago de Compostela y reducirá su presencia en Santander, Vitoria y Asturias por la guerra que mantiene con el Gobierno central con motivo de la subida de las tasas aeroportuarias.

