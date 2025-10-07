Cómo ha logrado Bilbao el congreso de dentistas más importante de Europa

Jaime Gil y su hijo Alfonso comenzaron a trabajar hace más de dos años en la organización del 54º Congreso Anual Sepes Bilbao. Se pusieron ... manos a la obra a principios de 2023, ya que no se trata de un evento cualquiera, sino del congreso de dentistas más importante de Europa. Se celebrará del 9 al 11 de octubre en el Palacio Euskalduna y congregará a casi 2.300 profesionales de Europa, Estados Unidos, Japón y Latinoamérica. La cita destaca por su carácter científico y el prestigio de sus ponentes al reunir a 80 de los mayores expertos mundiales como Gregg Kinzer, Andrea Ricci, Anna Pattison, Jim Janakievski y Alexis Ioannidis. «Viene la 'crème de la crème' de la odontología mundial», confirma Alfonso.

El 54º congreso anual de Sepes tendrá también un enorme impacto económico en la ciudad, especialmente en la hostelería y hotelería. Llenará los establecimientos más lujosos de la capital vizcaína. Hoteles como el Carlton, Meliá, The Artist, Ercilla, según los organizadores, «están tomados desde hace varias semanas», y repetirán los magníficos resultados del pasado verano, con ocupaciones que rozarán el lleno.

Bajo el lema 'El desafío interdisciplinar', el evento abordará, desde el punto de vista técnico, la necesidad de aprovechar las sinergias y trabajar en conjunto las «distintas disciplinas en las clínicas dentales para ofrecer una atención integral y de calidad a los pacientes. La colaboración entre diferentes especialidades no solo mejora los resultados clínicos, sino que también enriquece el aprendizaje continuo y fomenta la adaptación a las nuevas tecnologías», esgrime Jaime Gil, presidente de un congreso con un significado «muy especial» para padre e hijo, ambos especializados en prótesis.

«Desde nuestras diferentes perspectivas generacionales ofreceremos lo mejor de ambos mundos: tradición e innovación, para debatir los enfoques más vanguardistas de las distintas especialidades odontológicas», apostilla Alfonso, presidente del comité científico.

Como temas estrella destacan dos aspectos: la Inteligencia Artificial (IA) y la importancia de la tecnología digital para afrontar el desafío interdisciplinar. «El objetivo es explicar a los dentistas cómo hacer odontología multidisciplinar, es decir, cómo trabajar en equipo. De la misma manera que cuando un paciente va a un hospital y si tiene un problema de rodilla, le ve el traumatólogo, y si tiene un problema de vista, le atiende el oftalmólogo, los dentistas también tenemos nuestras especialidades. Por ejemplo, mi padre es prostodoncista, que es el dentista que hace la estética y las reconstrucciones, y yo soy el cirujano. El problema es que muchas veces - detalla Alfonso- los especialistas no saben trabajar en equipo».

Al margen del programa, el gran desafío al que se enfrentaba Bilbao era conseguir la organización de un evento deseado por muchísimas ciudades. Los Gil contaban con la ventaja de la experiencia.

Odontología digital e IA

Jaime, con más de 40 años dirigiendo la Clínica Dental Albia, lo organizó por primera vez en 2003. Presume de que hace 22 años trajo a Bilbao por primera vez al equipo interdisciplinar «más famoso entonces de Estados Unidos, cuando nadie en España entendía lo que era trabajar en equipo con varios especialistas. Ahora cerramos el círculo. La odontología digital y la IA nos permite hablar el mismo idioma y nos dice qué tratamiento hay que hacer al paciente, cuándo hay que hacerlo y qué especialista lo hará», coinciden padre e hijo.

Además, para la preparación de esta cita, contaban con la influencia de sus agendas. «Cualquiera no puede coger el teléfono y llamar y hablar con Gregg Kinzer, presidente de la Academia Americana de Estética Dental, o Irena Sailer, máxima responsable de la Academia de Implantología Europea. Son los 'top' de los 'top'. Tenemos tantos contactos, tantos contactos», se enorgullece Jaime. «La principal dificultad consistía en que la gente que queríamos traer son los primeros espadas de la profesión. Cuando intentas traer a los mejores expertos, sus agendas están cerradas a más de año y medio vista», apostilla Alfonso.

-¿Hacia dónde se enfila la odontología?

- De la misma forma que en los 90 la revolución fue Internet, pese

a que había mucha gente en contra, la IA va a ser todavía más disruptiva de lo que fue Internet hace 30 años. Nos va a cambiar la manera de pensar y de decidir. La odontología está incorporando la IA a la hora de diagnosticar patologías. Nos va a ayudar también a la hora de hacer una propuesta de lo que le vamos a hacer al paciente».

¿Por qué hay tantas clínicas?

El congreso tampoco pasará por alto cuestiones como la proliferación de clínicas dentales. ¿Por qué tantas? «España es uno de los países que tiene un mayor número de universidades dedicadas a formar dentistas. El número de profesionales que se jubilan es mucho menor al de dentistas que entran en el mercado», esgrime Jaime, que da pistas sobre hacia dónde camina el sector. «Indudablemente -remarca- hacia tratamientos minimamente invasivos».

Hay una pregunta siempre recurrente en torno a los dentistas. ¿Qué quiere el paciente hoy en día? «Una sonrisa con dientes blancos», asegura Jaime Gil. «Una sonrisa atractiva y una boca saludable que les permita comer lo que les gusta y que no les duela. En los últimos 10 años los pacientes se han hecho más exigentes desde el punto de vista no sólo del resultado final del tratamiento, sino de la experiencia. '¿Cuánto tiempo espero?' '¿La clínica es bonita o no?' '¿El equipo es humano, cercano y responde a mis llamadas?' Antaño, como había pocas clínicas, todo el mundo iba a los mismos dentistas. Ahora que hay mucho más, exige mucho más y el dentista tiene que ser también competitivo en estos aspectos. La tecnología máxima es fundamental», rematan los Gil.