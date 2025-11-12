La localidad vasca en la que un conocido supermercado abre su primera tienda
BM inaugura este jueves en Lemoa un establecimiento de 900 metros cuadrados y con 24 empleados
S. O.
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:35
BM Supermercados abre este jueves su primer establecimiento en el municipio vizcaíno de Lemoa. Para ponerlo en marcha, el grupo ha realizado una inversión de 2,2 millones de euros y ha generado 24 puestos de trabajo. Con esta apertura, la firma vasca está presente en la provincia con un total de 111 puntos de venta y tienda online, y cuenta con un equipo de más de 1.900 profesionales.
Según ha informado este miércoles la empresa, el nuevo supermercado se encuentra en el polígono Pozueta 1, junto a la gasolinera Euskadi Low cost Lemoa. Abrirá de lunes a sábado de 9.00 a 21.00 horas y ofrecerá servicio de entrega a domicilio. Para dar a conocer el nuevo establecimiento los días 13, 14 y 15 de noviembre los clientes se llevarán un regalo por sus compras superiores a 35 euros.
Pollo lumagorri, pescado de Bermeo...
Dispone de una sala de ventas de 900 metros cuadrados, y cuenta con un amplio parking en superficie de 57 plazas, gratis para clientes. M sigue apostando por el producto de proximidad. A esta tienda llegarán productos locales como tomates de LaPikote Baserria de Kortezubi (Gernika), pimientos de Gernika, huevos de caserío Euskaber, queso de cabra Larruz de Markin-Xemein, queso Idiazabal de Karranza, quesos Bertako.
También contará con ternera local, de pequeñas explotaciones familiares de Euskadi, pollo Lumagorri, txakolis y cervezas vizcaínas, entre otros. La pescadería contará con pescado fresco llegado diariamente de los principales puertos del Cantábrico: Bermeo, Ondarroa, Santoña, Santander, Pasajes y Hondarribia. Además, los clientes encontrarán platos cocinados a baja temperatura.