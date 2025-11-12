La localidad vasca en la que un conocido supermercado abre su primera tienda BM inaugura este jueves en Lemoa un establecimiento de 900 metros cuadrados y con 24 empleados

BM Supermercados abre este jueves su primer establecimiento en el municipio vizcaíno de Lemoa. Para ponerlo en marcha, el grupo ha realizado una inversión de 2,2 millones de euros y ha generado 24 puestos de trabajo. Con esta apertura, la firma vasca está presente en la provincia con un total de 111 puntos de venta y tienda online, y cuenta con un equipo de más de 1.900 profesionales.

Según ha informado este miércoles la empresa, el nuevo supermercado se encuentra en el polígono Pozueta 1, junto a la gasolinera Euskadi Low cost Lemoa. Abrirá de lunes a sábado de 9.00 a 21.00 horas y ofrecerá servicio de entrega a domicilio. Para dar a conocer el nuevo establecimiento los días 13, 14 y 15 de noviembre los clientes se llevarán un regalo por sus compras superiores a 35 euros.

Pollo lumagorri, pescado de Bermeo...

Dispone de una sala de ventas de 900 metros cuadrados, y cuenta con un amplio parking en superficie de 57 plazas, gratis para clientes. M sigue apostando por el producto de proximidad. A esta tienda llegarán productos locales como tomates de LaPikote Baserria de Kortezubi (Gernika), pimientos de Gernika, huevos de caserío Euskaber, queso de cabra Larruz de Markin-Xemein, queso Idiazabal de Karranza, quesos Bertako.

También contará con ternera local, de pequeñas explotaciones familiares de Euskadi, pollo Lumagorri, txakolis y cervezas vizcaínas, entre otros. La pescadería contará con pescado fresco llegado diariamente de los principales puertos del Cantábrico: Bermeo, Ondarroa, Santoña, Santander, Pasajes y Hondarribia. Además, los clientes encontrarán platos cocinados a baja temperatura.