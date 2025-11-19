El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Presentación de la sexta edición de la campaña. A. C.

Llaman a donar sillas de ruedas y andadores para vizcaínos con problemas de movilidad

El Banco de Ayudas Técnicas lanza su sexta campaña de recogida de apoyos

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:30

Comenta

Más del 15% de los vascos que superan los 55 años necesitan algo de ayuda para realizar sus actividades habituales. En el caso de los ... octogenarios, la cifra se eleva hasta un 43%, según un estudio de condiciones de vida del Gobierno vasco. Y facilitar el acceso a sillas de ruedas o andadores «a todas las personas que los necesiten» es el objetivo del Banco de Ayudas Técnicas (BAT), que ha presentado este miércoles la sexta campaña de recogida de este tipo de apoyos con la vista puesta en seguir prestándolos en el momento en el que hagan falta.

