Llaman a donar sillas de ruedas y andadores para vizcaínos con problemas de movilidad

Más del 15% de los vascos que superan los 55 años necesitan algo de ayuda para realizar sus actividades habituales. En el caso de los ... octogenarios, la cifra se eleva hasta un 43%, según un estudio de condiciones de vida del Gobierno vasco. Y facilitar el acceso a sillas de ruedas o andadores «a todas las personas que los necesiten» es el objetivo del Banco de Ayudas Técnicas (BAT), que ha presentado este miércoles la sexta campaña de recogida de este tipo de apoyos con la vista puesta en seguir prestándolos en el momento en el que hagan falta.

La presidenta de la Fundación Bultzatu, entidad que impulsa la iniciativa, ha subrayado que «poder contar a tiempo» con una cama articulada o unas muletas «marca una diferencia» a la hora de «mantener la autonomía personal y facilitar los cuidados en el hogar, especialmente en situaciones de vulnerabilidad». Inés Venero ha detallado que, desde la puesta en marcha de esta campaña en 2020, han recibido más de 772 muletas, grúas domiciliarias, sillas basculantes..., procedentes de 489 personas y organizaciones que han permitido efectuar casi un millar (993) de préstamos solidarios. El año pasado, las donaciones se incrementaron un 123%, hasta las 179. En lo que va de 2025 ya se han recibido 133 y se han compartido esas herramientas de movilidad en 382 ocasiones con 201 familias.

Para alcanzar a más potenciales usuarios es fundamental la implicación de diferentes entidades. Hasta 88 ayuntamientos y organizaciones, entre ellas EL CORREO, se han involucrado este año en la campaña, que se desarrollará hasta el 19 de diciembre, aunque recuerdan que «en cualquier momento» es posible realizar una donación.

Entre los últimos en incorporarse están el hospital de Gorliz y el Ayuntamiento de Trapagaran. El gerente del centro sanitario, Jesús María Romón, y el alcalde de la citada localidad, Miguel Ángel Gómez, han sido los encargados de leer el manifiesto para hacer un llamamiento a la donación. «El 36% de los hogares están encabezados por personas de 65 años o más y este porcentaje asciende al 52,8% en los hogares unipersonales, convirtiéndose, por primera vez, en el modelo de hogar más habitual», han destacado. La discapacidad, han añadido, «afecta al 15,4%» de las familias, lo que exige «acceder a tiempo y en todas las circunstancias a ayudas técnicas».

Iban Arrien, presidente del Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco y patrono de la fundación, ha distinguido entre «dos redes», la municipal, que a través de 25 ayuntamientos, que se encargan de priorizar las situaciones más críticas. La segunda, la asistencial, involucra a 11 entidades que atienden a personas en situación de mayor vulnerabilidad. Entre ellos están los hospitales de Cruces, Santa Marina y Gorliz, que amplían así «la cobertura a pacientes en situación vulnerable al recibir el alta hospitalaria».

Por teléfono o email

En estos momentos, el Banco de Ayudas Técnicas tiene en sus almacenes elementos de apoyo «de 27 tipos diferentes», ha señalado la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico. «Estos microdetalles, que parece que no tienen mucha importancia, son los que tenemos que tener en cuenta», ha enfatizado Nerea Melgosa.

Quienes tengan un apoyo técnico que no necesiten pueden llamar al teléfono 94 440 91 16 o enviar un correo electrónico a bat@bultzatu.org. «Se evalúa si el producto es reutilizable –posteriormente se desinfectará y arreglará si tiene algún desperfecto– y, si es así, se informa si hay algún punto cercano de recogida donde llevarlo», ha detallado Venero, que ha aclarado que «si no hay un punto cercano o si el producto es voluminoso y requiere desmontaje», se coordinará «la recogida» en el domicilio de la persona donante.