Un laberinto de espejos en el centro de Bilbao que invita a los jóvenes a reflexionar: «Yo nunca...»

La campaña BBK Pact arranca con una instalación temporal en la Naja que podrá visitarse hasta el 21 de septiembre

Juncal Munduate

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:03

Aquellos que pasen por delante de la estación de Abando durante las próximas semanas puede que se encuentren con una sorpresa: un colorido laberinto de ... espejos en forma de caracol repleto de frases que invitan a la autorreflexión. 'Yo nunca he ocultado lo que soy por miedo al rechazo', 'Yo nunca he pensado que los celos son por amor', 'Yo nunca me he rayado por defraudar a mi familia', '¿O sí?'. Son algunas de las preguntas que plantea la instalación, un proyecto de BBK Pact que permanecerá abierto hasta el 21 de septiembre.

