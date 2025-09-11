Un laberinto de espejos en el centro de Bilbao que invita a los jóvenes a reflexionar: «Yo nunca...»

Aquellos que pasen por delante de la estación de Abando durante las próximas semanas puede que se encuentren con una sorpresa: un colorido laberinto de ... espejos en forma de caracol repleto de frases que invitan a la autorreflexión. 'Yo nunca he ocultado lo que soy por miedo al rechazo', 'Yo nunca he pensado que los celos son por amor', 'Yo nunca me he rayado por defraudar a mi familia', '¿O sí?'. Son algunas de las preguntas que plantea la instalación, un proyecto de BBK Pact que permanecerá abierto hasta el 21 de septiembre.

La escultura está al aire libre y, por lo tanto, es accesible para todos los públicos. Ahora bien, está especialmente dirigida a los adolescentes. Bajo el paraguas del conocido juego juvenil esta galería de espejos busca convertirse en un espacio donde puedan mirarse para reflexionar sobre las conductas que no quieren normalizar en sus relaciones. «Si les ofrece un espacio seguro, libre de juicios, los jóvenes toman la palabra y hablan de lo que normalmente no pueden», explica Nora Sarasola, directora de la Obra Social de la Fundación Bancaria BBK.

Con esta iniciativa arranca la campaña de sensibilización 'Yo nunca', que marca el inicio de la segunda temporada de BBK Pact, una invitación a jóvenes de entre 15 y 17 años a cuestionarse y compartir sus experiencias en torno temas como la autopercepción, el amor, el sexo y las relaciones sociales. «Cuando la respuesta a cualquiera de las preguntas que planteamos puede ser 'sí, eso yo lo he hecho alguna vez', en ese momento de incomodidad, de duda, es donde empieza el trabajo emocional de nuestro proyecto», cuenta Koldo Bilbao, responsable de Cultura y Personas de la fundación.

Filtros y redes con Kai Nakai

El proyecto, que en su primera edición contó con la participación de 257 chavales en sesiones de grupos reducidos, vuelve este año «cargado de novedades». Una de ellas es la introducción de 'hackatones' itinerantes, unos eventos abiertos y de pocas horas de duración que recorrerán diferentes municipios de Bizkaia. El primero de ellos se celebrará el 18 de octubre en Bilbao bajo el título 'Ser su propio filtro'. La jornada contará con figuras como Kai Nakai, que reflexionarán sobre las apariencias y cuestionarán «cómo se muestran a sí mismos en las redes sociales».