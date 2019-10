«K-Toño Frade estará ahora mismo de txikitos con Azkuna» Ibon Areso, exalcalde de Bilbao. / Jordi Alemany El fallecido cronista de la villa, Ibon Areso y la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo reciben los Txikitos de honor de este año. «Soy de poco beber, pero me hace ilusión un premio de tanta bilbainía», confiesa el exalcalde JULIO ARRIETA Martes, 8 octubre 2019, 14:50

El Txikito de honor es un trofeo extraño para quien no esté familiarizado con la cultura popular del trago, porque se trata de un vaso de otra época, de cristal y bastante pesado. Tal vez por eso a los poteadores también se les conoce como levantadores de vidrio. Es «de los de culo», como lo describen sus usuarios, un culo que ocupa un tercio del volumen total del recipiente. Vamos, que el vino que aquí cabe puede despacharse de un buen trago. De ahí lo de txikito. La asociación Txikiteroen Artean ha repartido hoy tres de sus Txikitos de honor: uno, colectivo, para la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo; otro, a título póstumo, reconoce al cronista de la villa y txikitero universal Jon K-Toño Frade; y el tercero, individual, ha sido para Ibon Areso, entre otras muchas cosas, exalcalde de Bilbao y uno de los principales artífices de la transformación de la ciudad.

Por este motivo ha brindado Areso, tocado con la txapela de rigor, en el edificio de La Bolsa, en pleno Casco Viejo, en el corazón de la villa. Este premio «reconoce la contribución de personas y colectivos en la promoción de Bilbao y del txikiteo como forma de relación humana e integración social», ha explicado Unai Aizpuru, presidente de BilbaoHistoriko, una de las múltiples entidades que conforman el colectivo Txikiteroen Artean (entre txikiteros), organizador de la Txikiteroen Festa (fiesta de los txikiteros), que este año celebra su edición número 56.

La entrega de los Txikitos de honor se ha realizado junto al 'Hito de los Txikiteros', el monolito que recoge el nombre de todos los premiados desde 1997, cuando se instituyó el galardón.

«¡Canto muy mal!»

«¡K-Toño sí que daba el perfil de txikitero, de carácter y de aspecto, siempre elegante con su txapela!», comentaba, ya concluido el acto, Ibon Areso. «En mi caso, el título de txikitero es más simbólico que otra cosa, porque he sido txikitero ocasionalmente, siempre con amigos». Y nada de cantar en un ochote. «¡No, que canto muy mal! Ni en la ducha lo hago», contaba riendo. Areso es de poco beber. «Lo hago con moderación, porque, sobre todo sin comer, me afecta al estómago».

Brindis con los Txikitos de honor en el edificio de la Bolsa.

Areso sí que se ha reconocido como «cocinillas». Pero es más gastrónomo que enólogo: «De vino solo sé si me gusta o si no está tan bueno». Por ello no es de recordar botellas memorables. «No soy la clase de persona que se gastaría una buena cantidad en una botella extraordinaria, prefiero gastarlo en una buena comida», dice. Sí que recuerda momentos asociados a algún brindis, «pero más por lo que se celebraba por lo que se bebió. Acontecimientos familiares o, en el Ayuntamiento, cuando reconocieron a Iñaki (Azkuna) como mejor alcalde del mundo».

Eso sí, aunque no es txikitero habitual, Areso reivindica convencido el valor de esta costumbre: «Es un acto de socialización de carácter tradicional. Quizá perturbado ahora por otras formas», ha considerado. «La juventud quizá está más por el botellón, la litrona. Pero el concepto de la cuadrilla, de los amigos, ha sido nuestra forma de socialización tradicional. Se trata de hacer amigos y mantener la amistad, y eso tiene un valor fuera de toda duda».

Por su parte, la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo ha recibido el galardón en su 50 aniversario por ser un «elemento imprescindible en la conservación de la tradición del txikiteo« en las Siete Calles. Y Jon K-Toño Frade J, fallecido este año, ha tenido el honor de comparte el premio especial de txikitero universal con Iñaki Azkuna por su figura como «cronista y dibujante de la villa, por su labor como artista en la representación de imágenes de Bilbao y por su labor participativa en la fiesta de los txikiteros». Han recogido el vaso su viuda, Begoña Pikaza, y su hija, Elixabete Frade. «Ahora estará de txikitos con Azkuna», ha sugerido Aizpuru.