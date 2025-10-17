El kiosco del parque de Doña Casilda bajará la persiana el domingo para iniciar su rehabilitación El Ayuntamiento volverá tras las obras a licitar la explotación de una de las cafeterías más emblemáticas de Bilbao

Iñaki Juez Viernes, 17 de octubre 2025, 13:29 | Actualizado 13:45h. Comenta Compartir

Cerrado. Es con lo que se encontrarán a partir de este domingo los visitantes de Doña Casilda que pretendan tomarse un refrigerio en el emblemático kiosco del parque bilbaíno, uno de los pulmones de la ciudad. ¿El motivo? Emprender unas obras para su rehabilitación, según la nota hecha pública por el Ayuntamiento de la capital vizcaína este viernes.

El kiosko presenta importantes daños en su estructura provocados por un árbol que crece prácticamente sobre el establecimiento hostelero, tal y como puso de manifiesto un informe técnico municipal. Ante la complejidad del proyecto de rehabilitación, se ha terminado decidiendo el cierre completo del negocio hasta finalizar las obras.

Tal y como ha explicado el Consistorio, la puesta a punto de las instalaciones va a ser un paso previo a la licitación de la explotación de una de las cafeterías más emblemáticas de Bilbao, con su amplia terraza rodeando la estructura. La actual concesión, vigente desde julio de 2005, caducaba ese mismo mes de este año, aunque se decidió, tras llegar a un acuerdo el Ayuntamiento y los actuales arrendatarios, a prorrogarla hasta octubre.

El Ayuntamiento trabaja ahora en la redacción de ese proyecto de rehabilitación, que saldrá a licitación en los próximos meses. La intención es hacer compatible la apertura del nuevo negocio con la supervivencia del árbol. En todo caso, no parece probable que el kiosko de Doña Casilda vuelva a abrir sus persianas a corto plazo.

Temas

Bilbao