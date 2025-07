Un juzgado de Bilbao condena a un hombre por suplantar la identidad de otro para comprarse un iPhone de 1.600 euros

Comprar un iPhone 13 con dinero ajeno le ha costado caro a un vecino de Bizkaia. La Audiencia Provincial de Bilbao ha ratificado una condena ... de 17 meses de prisión a un hombre que, valiéndose de un DNI falsificado, se hizo pasar por otra persona para contratar un préstamo de más de 1.600 euros con el que adquirió un teléfono móvil de alta gama.

El tribunal considera probado que el acusado, con antecedentes por delitos similares, utilizó los datos personales y bancarios de un tercero para engañar a la entidad financiera Cetelem, que aprobó el crédito tras una solicitud online. Con el dinero, el estafador realizó la compra del terminal en una tienda en internet y, para recibir el paquete en su domicilio, mostró a la empresa de mensajería un documento de identidad falsificado.

El Juzgado de lo Penal número 4 de Bilbao lo condenó inicialmente por un delito de estafa y otro de falsedad documental. Además de la pena privativa de libertad, deberá reembolsar a la financiera el importe del préstamo fraudulento.

Durante el recurso, la defensa del acusado trató de señalar a la entidad bancaria por no verificar de forma rigurosa la identidad del solicitante. No obstante, la Audiencia rechazó esa línea argumental y recordó que el uso de documentación falsa no puede justificar la falta de control de la empresa, ni exime al acusado de su responsabilidad penal.