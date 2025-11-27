Un jurado declara culpable a un ertzaina que se quedó con una multa de 40 euros El oficial, que ejercía de jefe de operaciones de la comisaría, será condenado por malversación al llevarse la denuncia y el dinero

Un jurado popular ha declarado culpable de los delitos de malversación e infidelidad en la custodia de documentos a un mando de la Ertzaintza de la comisaría de Durango, que se quedó con 40 euros de una multa de tráfico, según ha podido saber este periódico en fuentes cercanas al caso. El juicio se celebró el pasado lunes en la Audiencia vizcaína, que tuvo que seleccionar a un tribunal popular, integrado tras el filtro de las partes por siete mujeres y dos hombres. El delito de malversación de caudales públicos y otros de gran impacto social competen al jurado.

Según los hechos considerados probados, ocurridos hace aproximadamente un año y medio, y a falta de que el magistrado-presidente dicte sentencia, el agente, veterano, de unos 50 años, con rango de suboficial, aunque habilitado a oficial, ejercía aquel día como jefe de operaciones de la comisaría, máximo mando operativo. Como el responsable de la base policial, tenía acceso a las llaves de las pendencias administrativas, donde se tramitan las denuncias.

Un ertzaina había impuesto una multa a un camionero francés. Se trataba de una infracción leve, que conlleva una sanción económica de 80 euros, la mitad pro pronto pago. Este tipo de denuncias suelen responder a la falta de algún documento. Los conductores extranjeros, ante la dificultad de hacerles llegar la notificación de la sanción a sus domicilios, deben pagar la multa en el momento antes de continuar la marcha.

El mando accedió a un despacho donde se encontraba el boletín de denuncia y el dinero y, pese a que no se trataba de su labor, lo cogió. En su declaración, alegó que quería confirmar que la tipificación de la infracción y la cuantía de la multa estaban bien puestas. Según dijo, se le echó el tiempo encima y al llegar el final del turno, a las diez de la noche, recogió sus cosas y «sin darse cuenta», introdujo el boletín y el dinero en su dietario.

De regreso a casa, se le encendió el chivato de la gasolina en el coche y, como no suele llevar dinero ni tarjeta de crédito a trabajar, decidió pagar el combustible con los 40 euros del camionero francés en la gasolinera con la intención de devolverlos al día siguiente, según testificó ante el jurado. Sin embargo, no llegó a entregarlo en la comisaría, según él por un despiste. Lo dejó en la guantera de su vehículo.

Apurado, el compañero responsable de la custodia del documento público comunicó su desaparición a sus responsables. Según los distintos testigos que declararon en la vista oral, el nagusi le preguntó al agente acusado si se había llevado el papel y él contestó que no.

El caso se destapó por una mera casualidad justo al día siguiente. El oficial estaba enseñando su coche nuevo a unos compañeros, que vieron el boletín de denuncia desaparecido en el interior del habitáculo.

Tras las deliberaciones, el jurado encontró al ertzaina culpable de los delitos de infidelidad en la custodia de documentos, por el que se le pedía un año y medio de prisión además de la inhabilitación para ejercer su profesión, y otro de malversación de caudales públicos o apropiación indebida, penado con entre uno y dos años de cárcel al ser la cuantía inferior a 4.000 euros. Será el juez el encargado de fijar la pena.

Se trata del primer caso conocido que se juzga en Bizkaia por un jurado contra un policía por apropiarse del dinero de una multa. En 2018, un tribunal popular juzgó a un policía local de 53 años de la localidad granadina de Loja por sustraer de un buzón los 250 euros de una multa de alcoholemia impuesta por sus compañeros. Según la Fiscalía, el agente aprovechó que el responsable de la recaudación se marchó a desayunar para meter la mano en el buzón de la Jefatura de Tráfico. El policía, que salió absuelto, negó que cogiera el dinero y lo puso de su bolsillo al conocerse que había desaparecido.

