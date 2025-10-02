Las Juntas se reactivan sin consenso en los temas clave y la vista puesta en los Presupuestos El Parlamento vizcaíno celebra su primer pleno desde junio para pactar una batería de medidas que ya estaban anunciadas

Octavio Igea Gernika Jueves, 2 de octubre 2025, 13:11 Comenta Compartir

Este 2 de octubre se ha dado por iniciado el curso político en Bizkaia. Las Juntas Generales, que no se reunían para debatir desde finales de junio, han retornado hoy el trabajo con una sesión en la que, tras escuchar a la diputada general la semana pasada, los grupos han intentado consensuar una serie de iniciativas. Propuestas de resolución se les llama técnicamente, algo así como fijar una agenda para los próximos meses y que la oposición pueda aportar un granito de arena al programa que tiene en marcha la Diputación.

La teoría es esa, la práctica ha vuelto a confirmar que hay poco margen para consensos e ideas nuevas. Las principales propuestas que PNV y PSE, los grupos que sustentan al Gobierno foral, han permitido salir adelante merced a su mayoría parlamentaria son iniciativas que la Diputación ya tiene previstas. Un ejemplos: pese a celebrarse como un avance el acuerdo con Podemos para implantar un Bizkaibus a demanda que conecte «barrios remotos» con los municipios principales de Las Encartaciones y mejoras esas conexiones con el tren, se trata de un proyecto anunciado hace meses que se probará después de testar ese mismo servicio en Urdaibai este año.

Otro ejemplo. Pese a no contar con competencias en materia de vivienda -más allá de aplicar ajustes fiscales- el Ejecutivo foral lleva varios meses pensando qué hacer para colaborar con el Gobierno vasco y los ayuntamientos para acelerar la construcción de pisos protegidos. Hace una semana la diputada general anunció que lo decidido era hacer un inventario de suelos para decidir qué parcelas se pueden ceder con fines inmobiliarios. Pues bien, las Juntas han aprobado hoy una resolución de nacionalistas y socialistas que dice literalmente eso. Y hay más: ambos grupos han reclamado también al equipo de Elixabete Etxanobe que elabore una estrategia para hacer frente a la crisis demográfica... que ya está en marcha.

Se han quedado por el camino otras cuestiones centrales de la legislatura en las que los grupos de gobierno están lejos de la oposición. EH Bildu pedía «abandonar» el proyecto del subfluvial, que el futuro del Guggenheim de Urdaibai se supedite únicamente al resultado del proceso de escucha que se está realizando en la zona y que la comisión que está revisando la financiación municipal acelere y presente sus conclusiones este curso. El PP, por su parte, pedía entre otras cosas, revisar la revisión fiscal aprobada hace unos meses y que la Diputación contribuya económicamente al soterramiento de Abando para acelerar la llegada del TAV. Un melón que tocará abrir en algún momento.

Kant y Luis Aragonés

En un pleno de más de tres horas ha habido tiempo para hablar de Gaza, de Kant, de los clásicos griegos y evocar a Luis Aragonés. A partir de ahora la actividad de las Juntas debería empezar a acelerar especialmente en materia económica. Antes de final de mes PNV y PSE deberán iniciar sus conversaciones para que la Diputación presente en noviembre su anteproyecto de Presupuestos. Tras el inédito pacto con EH Bildu del año pasado, queda por ver si la Diputación y el principal partido de la oposición son capaces de reeditar el pacto.

Se abre al fin y al cabo el último curso en el que las Juntas Generales van a poder debatir sin la presión electoral. Dentro de un año los grandes proyectos forales deberían estar ya lanzados -o detenidos- y la precampaña en marcha. Las elecciones municipales y forales llegarán en 2027, y eso dificulta un poco más si cabe cualquier acuerdo entre diferentes durante los meses previos en los que políticamente prima fijar postura y diferenciarse.

El PP pide la comparecencia de la diputada de Cultura por el 'caso Bernedo' El PP ha solicitado la comparecencia de la diputada de Euskera, Cultura y Deporte, Leixuri Arrizabalaga, en las Juntas para que aporte información sobre los protocolos de control del Gobierno foral respecto a los campamentos infantiles de titularidad privada y explique si la institución tiene algún proyecto con la agrupación Sarrea, que está siendo investigada tras registrarse cuatro denuncias por presuntos delitos contra la libertad sexual a cuenta del udaleku que celebra cada verano en la localidad alavesa de Bernedo. «La protección de la infancia y la transparencia son cuestiones irrenunciables», ha dicho la portavoz popular Raquel González.