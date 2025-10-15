El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Policías y familiares en la parte trasera del edificio de la calle Ortutxueta donde se perpetró el crimen de Yanely. Maika Salguero

El juicio con jurado por el salvaje asesinato de Yanely comenzará el 21 de enero

El primero de los 5 días de la vista oral está previsto que declare el acusado, para el que piden una eximente completa por alteración psíquica

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:49

Acaba de cumplirse un año del asesinato de Yanely Gonzales, el pasado 12 de septiembre de 2024, en su domicilio de la calle Ortutxueta de ... Bilbao, y ya hay fecha para el juicio con jurado. Se celebrará a partir del próximo 21 de enero en la Sección Sexta de la Audiencia vizcaína y está previsto que se prolongue durante cinco sesiones, hasta el 27 del mismo mes, aunque la duración puede modificarse en función de si el acusado asume los hechos y las partes alcanzan algún acuerdo.

