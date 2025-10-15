El juicio con jurado por el salvaje asesinato de Yanely comenzará el 21 de enero

Acaba de cumplirse un año del asesinato de Yanely Gonzales, el pasado 12 de septiembre de 2024, en su domicilio de la calle Ortutxueta de ... Bilbao, y ya hay fecha para el juicio con jurado. Se celebrará a partir del próximo 21 de enero en la Sección Sexta de la Audiencia vizcaína y está previsto que se prolongue durante cinco sesiones, hasta el 27 del mismo mes, aunque la duración puede modificarse en función de si el acusado asume los hechos y las partes alcanzan algún acuerdo.

La primera jornada se reserva para que se seleccione a los nueve miembros del tribunal popular más dos suplentes y declare el acusado, Pablo V.C., de 34 años, pareja de la joven de 31 años y origen peruano. Ambos mantenían una relación sentimental desde hacía unos 12 años, pero aquel día, según reconocen incluso las acusaciones, sufrió un brote psicótico y acabó con la vida de su compañera de forma salvaje. Las partes piden que le sea reconocida una eximente completa al considerar que se trata de un enfermo mental que no era consciente de sus actos. De hecho, según la defensa, tras el crimen «no tenía conciencia ni recuerdos de los hechos».

En la siguiente vista oral participarán los testigos, entre ellos los vecinos del bloque que escucharon los golpes, gritos e insultos como «puta» hacia la víctima, en plena medianoche. Al día siguiente se presentarán las pruebas periciales, entre otras el complejo informe de autopsia, que detalla las múltiples heridas que le provocó con dos cuchillos en pleno brote. A Pablo V.C. se le acusa de homicidio o asesinato y también de profanación de cadáver, ya que una vez muerta, siguió agrediéndola. El lunes, 26 de enero, los representantes de la Fiscalía, la acusación Clara Campoamor, el Ayuntamiento de Bilbao, la acusación particular, que representa a los padres y dos hermanos de Yanely, y la defensa, mantendrán o modificarán sus calificaciones iniciales y leerán sus alegatos finales. Y para terminar, el día 27 se entregará el objeto del veredicto a los miembros del jurado para que comiencen a delibrerar.

Las acusaciones piden para el procesado 25 años de internamiento en un centro psiquiátrico por asesinato con alevosía, mientras la acusación particular eleva la pena a los 29 años de cárcel, al añadir las circunstancias agravantes de parentesco, género y ensañamiento.

«Descompensación psicótica»

Según el relato de hechos justiciables al que ha tenido acceso este periódico, el día de autos Yanely y su novio llegaron al domicilio que habían adquirido recientemente, sobre las 00.22 horas, tras recibir él el alta en la unidad de Urgencias de Psiquiatría del hospital de Basurto, donde le habían diagnosticado «descompensación psicótica».

El informe elaborado por los forenses especializados en psiquiatría de la Audiencia vizcaína concluye que el acusado presentaba «un cuadro psicótico muy productivo con pérdida de contacto total con la realidad», lo que supone una «alteración psicopatológica grave», que anulaba sus capacidades volitivas y cognitivas durante los hechos que se le imputan.

Los padres del joven se habían desplazado desde Valladolid para acompañarles al médico. La propia víctima les confirmó que en los últimos días, su hijo se encontraba «raro» y que «hablaba solo».

El joven ya sufrió un episodio psicótico durante su adolescencia, relacionado con el consumo de drogas, aunque con la medicación se había mantenido compensado hasta ese momento.

En su contexto Agravantes La Fiscalía califica los hechos como asesinato con alevosía, mientras que las acciones populares incluyen las agravantes de parentesco, género y ensañamiento por las múltiples lesiones que le provocó, algunas ya fallecida. Alteración psíquica Las partes reconocen que el acusado, Pablo V.C. presenta una enfermedad mental y en el momento de los hechos sufría un brote psicótico que le impedía ser consciente de sus hechos, por lo que piden la eximente completa.

La mirada perdida

En la consulta le dieron el alta, le pautaron una pastilla y le señalaron una cita con el médico de cabecera y otra con psiquiatría. Los padres dejaron a la pareja en la puerta del portal y fueron a aparcar a un hotel cercano. Cuando llegaron a la casa, apenas un cuarto de hora después, el crimen ya se había consumado y una patrulla de la Policía Municipal de Bilbao estaba subida en la acera.

Según el relato de hechos, una vez en el interior de la vivienda, Pablo V.C. en la creencia de que la chica «estaba embarazada del diablo», la acometió por la espalda con un objeto contuso dos veces en la cabeza, lo que debió de dejarla aturdida y con su capacidad de defensa disminuida. Posteriormente, con dos cuchillos, le asestó multiples cortes por todo el cuerpo, que se describen profusamente por los forenses en el informe de autopsia, algunos de ellos cuando ya había fallecido.

Algunos de los policías y ertzainas que presenciaron la escena tras el crimen cayeron de baja por la fuerte impresión. El joven fue detenido en el lugar acusado de un delito de homicidio. Tenía la mirada perdida y repetía frases incongruentes.

Los familiares de Yanely reclaman una indemnización de 500.000 euros por daños morales. La madre y los hermanos de la joven presentan un «trastorno adaptativo mixto ansioso depresivo de intensidad moderada» a causa de la traumática perdida, mientras que el padre sufre «trastorno adaptativo mixto».