Juan Ilarduya Centro Visual Argia: «No debe perderse la esencia de las pequeñas ópticas de siempre»

María Antonia Ortega es una oftalmóloga experimentada. Fue empleada en una farmacéutica, y luego inició su propio negocio en una lonja. Allí trabajó durante 27 años. Ahora, afirma que lo ha dejado «por edad».

El Centro Visual Argia, situado en Bilbao, es uno de los locales que ha entrado en el programa 'Berriz Enpresa' del Gobierno vasco para mediar entre compradores y vendedores y facilitar el traspaso. En esta ocasión, el centro Argia pasará de María Antonia a Juan Ilarduya, optometrista con una larga trayectoria.

María Antonia ya conocía previamente a Juan. «El traspaso ha funcionado muy bien», comenta. Para ella, lo fundamental era que los sucesores continuaran la misma línea de negocio y que se mantuviera un buen trato con el cliente. «Ese era el plan, seguir con las ideas que tenía. Aparte de la óptica general, las graduaciones, las revisiones y la venta de gafas, se hacen terapias visuales que están indicadas para diferentes problemas, como el estrabismo», matiza Ortega.

Hicieron el traspaso con la colaboración de la Cámara de Comercio, que les orientó y se encargó de muchos de los trámites. La operación se efectuó en abril, pero previamente dialogaron mucho entre ellos. Juan conoció a María Antonia porque llevaban una línea profesional muy parecida. Él tenía una óptica en Rekalde, y la de ella estaba en Deusto. De hecho, coincidieron en varios cursos, y María Antonia ya conocía su óptica, así como su forma de trabajar en la optometría.

En un momento dado, Juan, a través del Colegio de Ópticos del que es secretario, recibió una llamada en la que le comunicaron que María Antonia quería hacer un traspaso de su negocio. Se pusieron en contacto entre ellos, y a Juan le pareció fenomenal, ya que había intentado varias veces ampliar su negocio con dos o tres ópticas más y no se había llevado a cabo, por precios altos o por la localización.

Posteriormente, Ilarduya tuvo una reunión con Daniel, del programa 'Berriz Enpresa' para ver cómo era el proceso del traspaso. Tras hablar con él, le pareció «una genialidad» que existiera una iniciativa que intente que el comercio, en este caso un establecimiento sanitario como la óptica, se pudiera mantener en pie; «porque he visto casos de ópticas que se han cerrado».

Así, con intermediarios, se facilitó la forma de proceder: «Hicieron bastante bien, explicando lo que quería cada uno, en un sistema de arbitraje bastante justo. Llegamos a un acuerdo desde el punto de vista económico y nos ayudaron a hacer un contrato sencillo».

Ópticas de barrio

Juan comenta que en el mundo de la óptica se conocen todos, y sabía que lo que tenía delante era una óptica de barrio, como podía ser la suya en Rekalde. Lamenta que los comercios de este tipo no hayan podido hacer frente a la llegada de las multinacionales. «Los fondos de inversión están comprando ópticas, y se va a echar de menos el estilo de comercio local. Ahora son todas franquicias... pero no debe perderse la esencia de las pequeñas ópticas de siempre», lamenta a tenor de que «menguan un poco los negocios de este tipo, sobre todo, por un alquiler alto; cuando llegas a ese punto de la jubilación, buscas un aporte económico, y a veces no compensa».

En una óptica convencionalno se realizan ciertas pruebas profesionales. En Argia tienen lentes de contacto para gente que tiene problemas en la córnea, queratoconos y lentillas para corregir la vista, entre otros.

Algunas enfermedades causan pérdidas visuales e Ilarduya tiene claro que hay que estar a la última en cursos y en tratamientos. «Se necesitan ópticas más técnicas, desde el punto de vista profesional», concluye el optometrista, esperanzado y con ganas de impulsar su negocio a lo más alto.