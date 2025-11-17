El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una joven consulta su teléfono móvil. EFE

El 73% de los jóvenes vascos se informa a través de las redes sociales y solo el 13% es capaz de identificar un bulo

Más del 20% se expone a diario a contenidos controvertidos «la juventud se mantiene favorable a la igualdad, la democracia o la inmigración»

Iñigo Fernández De Lucio

Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:57

Comenta

El 74,6% de los jóvenes vascos se informa de la actualidad a través de las redes sociales, especialmente en Instagram, y solo el 13, ... 4% es capaz de identificar un bulo con seguridad, según el informe 'Juventud, redes sociales e información 2025' elaborado por el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  2. 2 El jubilado que denuncia un «error» de la Seguridad Social: 45 años cotizados y 1.450 euros de pensión
  3. 3

    Bizkaia endurecerá a golpe de impuestos en 2026 la penalización por tener pisos vacíos
  4. 4

    El invierno llega a Bizkaia en noviembre: mínimas de hasta cero grados y nieve a 500 metros
  5. 5

    Estados Unidos abre la guerra del estrógeno contra la menopausia
  6. 6

    La Fiscalía de Menores investiga el «acoso» de 50 alumnos a una profesora en Plentzia
  7. 7

    La Ertzaintza constata indicios de delito por el derribo del palacete de Getxo
  8. 8

    Un incendio en una empresa de reciclaje de Erandio genera una gran humareda por toda la Ría
  9. 9

    Multas, funcionamiento... las claves del V-16, el dispositivo obligatorio para 30 millones de vehículos a partir del 1 de enero
  10. 10 Dos heridos tras ser agredidos en el cuello y cabeza con una botella rota en el centro de Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El 73% de los jóvenes vascos se informa a través de las redes sociales y solo el 13% es capaz de identificar un bulo

El 73% de los jóvenes vascos se informa a través de las redes sociales y solo el 13% es capaz de identificar un bulo