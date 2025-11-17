El 73% de los jóvenes vascos se informa a través de las redes sociales y solo el 13% es capaz de identificar un bulo

El 74,6% de los jóvenes vascos se informa de la actualidad a través de las redes sociales, especialmente en Instagram, y solo el 13, ... 4% es capaz de identificar un bulo con seguridad, según el informe 'Juventud, redes sociales e información 2025' elaborado por el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco.

El documento se ha realizado partir de una encuesta llevada a cabo durante dos períodos de 2025 a jóvenes de entre 15 y 29 años de edad acerca de los contenidos que consumen, cómo se informan de la actualidad, los riesgos que perciben de las redes y sus opiniones acerca de la igualdad de género, la inmigración, la democracia o el cambio climático, entre otras cuestiones.

En la presentación del informe han intervenido el viceconsejero de Juventud y Reto Demográfico, Xabier Legarreta, y el director de Juventud y Emancipación, Adrián López, quienes han explicado que el objetivo del estudio es «ayudarnos a avanzar hacia una Euskadi más inclusiva, consciente y mejor preparada para afrontar los retos del siglo XXI».

Legarreta ha expresado que «entender cómo interactúa la juventud con los entornos digitales es fundamental para acompañarla adecuadamente, y ese acompañamiento ha de hacerse desde el respeto, la escucha activa y el compromiso institucional».

El 98,2% de los jóvenes encuestados utiliza «diariamente» alguna red social (excluyendo las de mensajería instantánea) y el 71,1% utilizan al menos tres. Las mujeres de 20 a 24 años son quienes más utilizan a diario las redes sociales (el 99,8% de ellas) y los hombres de 15 a 19 años quienes presentan un menor uso diario, que, aun así, asciende al 95,0%. De media los encuestados utilizan 3,3 redes sociales al día.

Entre las más populares, las plataformas de música (Spotify, Apple music u otras) son utilizadas «todos o casi todos los días» por un 78,2% de las personas encuestadas, por delante de Instagram (76,8%), YouTube (54,8%) y TikTok (44,6%). Sumado el porcentaje de personas que las utilizan con menor frecuencia, el orden es idéntico pero el porcentaje asciende al 90,6%, 89,3%, 82,1% y 57,1%, respectivamente.

El informe también destaca que «al plantear a las personas jóvenes qué red social elegirían en el caso hipotético de que solo pudieran conectarse a una de ellas, la mitad de la juventud elige Instagram (el 49,2%). Otro 14,2% se decantaría por YouTube, un 9,5% por TikTok y otro 6,3% por X».

Por otro lado, apunta a que el uso del euskera ha aumentado en las redes sociales, con un 43,6% de jóvenes, la mayoría en Gipuzkoa. Casi la totalidad de la juventud de Euskadi utiliza el español en las redes sociales (96,2%), y más de la mitad utiliza el inglés (58,9%).

Actualidad y bulos

Según las respuestas de la encuesta, las redes sociales son la principal fuente de información de la juventud en relación con las noticias de actualidad, ya que tres de cada cuatro jóvenes de Euskadi siguen a diario las noticias de actualidad por medio de las redes sociales (74,6%), especialmente por Instagram (60,1%).

Más de un tercio de la juventud también se informa «a diario o casi a diario» de las noticias por medio de la televisión o la prensa digital, y más de la mitad recurren a esas mismas fuentes al menos una vez a la semana. La prensa en papel es el medio al que menos recurren, con un 4,5% de uso diario y un 55,1% que dice acudir «nunca o casi nunca».

A medida que aumenta la edad desciende el porcentaje de jóvenes que recurren diariamente a las redes sociales y a la televisión para informarse sobre la actualidad y aumenta el porcentaje de quienes acceden a la prensa 'online', indica el informe.

Respecto a los bulos, el 77,6% de la juventud afirma haber estado expuesta a bulos en la última semana y solo el 13,4% se siente «muy seguro» de reconocerlos cuando los ve, y un 34,0% afirma no estar muy seguro de poder identificar bulos. Un 12,8% no sabe si entre la información que ha visto había bulos o no y el 8,6% afirma que ningún día de la semana previa ha estado expuesto a desinformación.

Por otra parte, más del 20% de la juventud está expuesta diariamente, de forma voluntaria o involuntaria, a comentarios contrarios a la inmigración, a críticas al funcionamiento de la democracia o de las instituciones democráticas, así como a contenidos de rechazo de las políticas de igualdad de género.

En detalle, el informe recoge que el 30,0% se expone diariamente, voluntaria o involuntariamente, a comentarios contrarios a la inmigración; el 28,2% a críticas al funcionamiento de la democracia o sus instituciones; el 23,5% al rechazo a las políticas de igualdad de género; y el 18,6% a justificaciones de acciones violentas.

Pese a ello, constata el informe, «el hecho de estar expuestas a mensajes que cuestionan la igualdad, contrarios a la inmigración o críticos con la democracia, entre otros, no significa que las personas jóvenes adopten esas ideas; en muchos casos, esa exposición puede provocar reflexión, análisis crítico y, en consecuencia, reforzar actitudes contrarias a esos discursos».

Así, la mayoría de encuestados apoya la igualdad de género (87,0%); el 87,5% cree que los migrantes deben tener los mismos derechos y obligaciones y más de la mitad considera «necesaria para la economía vasca» la migración; el 74,6% dice que la democracia es la mejor forma de gobierno; y solo un 10,8% cree que el cambio climático «es algo cíclico que no se debe a la acción humana».

Preocupaciones

El informe desprende que «las mayores preocupaciones de la juventud en relación con el uso de Internet y las redes sociales son que se difunda información, fotografías o vídeos comprometidos sin su permiso (66,6%); ser objeto de estafas o timos (48,7%); o que puedan suplantar su identidad online (48,1%)». Además, la posibilidad de sufrir acoso sexual digital preocupa mucho más a las mujeres que a los hombres (40,5% frente a 18,1%).

Respecto al acoso, el 21,6% de la juventud se ha sentido acosada en las redes sociales, y una de las conclusiones del informe en este aspecto es que «las mujeres padecen mayor ciberacoso que los hombres, especialmente de tipo sexual y machista».

Una de cada cinco personas jóvenes (21,6%) afirma que, en algún momento, se ha sentido acosada en las redes sociales por alguien que le mandaba mensajes de forma continuada, le hacía comentarios desagradables, le insultaba o le amenazaba. Las mujeres jóvenes dicen haberse sentido acosadas en mayor medida que los hombres jóvenes (26,5% y 16,9%, respectivamente), y las personas de 20 a 29 años también relatan haber vivido situaciones de ciberacoso en mayor medida que quienes tienen de 15 a 19 años.

Además, al 31,7% de la juventud le han llegado contenidos eróticos o sexuales sin su consentimiento, el 24,7% ha sufrido algún fraude, timo o estafa y al 21,0% le han insultado por su físico o apariencia.

La encuesta se ha realizado en dos oleadas, la primera entre marzo y abril con 2.250 encuestas a jóvenes de entre 15 y 29 años y la segunda, entre mayo y junio, con 2.149 entrevistas realizadas. Desde el Departamento han indicado que se ha dado la circunstancia de haber entrevistado a la misma persona en las dos ocasiones.