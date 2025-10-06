El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de la Plaza Nueva con Don Diego López de Haro allá por 1890. E. C.
Bilbaínos con diptongo

El 'Kilómetro cero' de Bilbao

Jon Uriarte

Jon Uriarte

Lunes, 6 de octubre 2025, 01:03

Comenta

Poco antes de jubilarse, cuando aún trabajaba, descubrió un viejo mojón de piedra en la Ribera de Deusto. En un punto concreto de la actual ... Zorrotzaurre. Marcaba el kilómetro cinco. Así que en algún lugar de Bilbao tenía que estar el punto cero. En la oficina contaban con una rueda de medición y pensó que si partía desde ese lugar llegaría a él. Eso hizo. Acompañado de una cámara de fotos para dejar testimonio gráfico y un magnetofón, quizá para añadir la descripción, inició su recorrido. Cuando llegó al misterioso punto descubrió que se encontraba bajo la hornacina de San Antonio, junto a la estación Atxuri. Poco más sabemos de él y de su historia. Tan solo que se llamaba Jesús, que su apellido empezaba por O y que era lector de ELCORREO. Así llegó a manos del gran Olmo la iniciativa de aquél vecino. No fue casual que se dirigiera a él. El padre de Don Celes, como cronista, ya había escrito sobre ello.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Movimientos para crear una Aliança Catalana a la vasca
  2. 2

    Una ronda por bares diminutos de Bilbao
  3. 3 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  4. 4

    Un exburukide, clave en la selección de ertzainas
  5. 5

    El infierno de los rehenes en el infierno de Gaza
  6. 6

    Arkaute acumula más de 450 demandas desde 2020
  7. 7 La tercera mejor tortilla de patatas de España se hace a una hora de Bilbao
  8. 8

    «Es una oportunidad para que Getxo no se convierta en Puerto Banús»
  9. 9

    Alimentación, estudios, ropa... Esto es lo que cuesta criar a un hijo hasta que se va de casa
  10. 10

    Las imágenes que revelan cómo Israel ha convertido Gaza en un desierto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El 'Kilómetro cero' de Bilbao

El &#039;Kilómetro cero&#039; de Bilbao