El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
«Invasión» de carabelas portuguesas en la playa de Gorliz

«Invasión» de carabelas portuguesas en la playa de Gorliz

El arenal ha amanecido con decenas de organismos de gran tamaño. «Si te pillan en el agua no te libras»

David S. Olabarri

David S. Olabarri

Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:49

La playa de Gorliz ha amanecido esta mañana de lunes llena de carabelas portuguesas. A primera hora se podían contar numerosos sifonóforos, y no precisamente ... pequeños. Se trata de una escena que los vecinos de la zona no habían visto «nunca» hasta ahora. «Este verano he visto alguna pequeña, pero esto nunca. Es una invasión», explica Jabotxa Rodríguez, uno de los pocos perceberos profesionales que hay en Bizkaia. «La gente tiene que saberlo para que tengan precaución, porque todavía hay muchas personas que salen a nadar», insiste.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Asesinan a un joven marroquí de 21 años al asestarle una puñalada en el pecho
  2. 2

    Conmoción en Solokoetxe: «Uno de ellos llevaba un cuchillo y el otro palos»
  3. 3 Los tres restaurantes de Bizkaia que buscarán el título a la mejor tortilla de patatas de España
  4. 4

    Padres marroquíes dejan a sus hijos en Bilbao para beneficiarse de la acogida de menores
  5. 5 Así se vivió la alarma social en Bizkaia por el asesinato de tres jóvenes: «Hay que tener en la memoria al que mató a mi hermana»
  6. 6

    Aburto llama a la «colaboración ciudadana» para dar con los asesinos de un joven de 21 años en Bilbao: «Que paguen»
  7. 7 La vieja mercería renace como bar de barrio
  8. 8 Jose Mari Goenaga: «En los cuartos oscuros te encuentras señores de 75 años»
  9. 9

    Un juez condona una deuda de 45.000 euros a un bilbaíno en una situación límite
  10. 10 Muere la influencer Adna Rov%u010Danin-Omerbegovi%u0107 dos días después de su boda en Sarajevo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Invasión» de carabelas portuguesas en la playa de Gorliz