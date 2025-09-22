«Invasión» de carabelas portuguesas en la playa de Gorliz

La playa de Gorliz ha amanecido esta mañana de lunes llena de carabelas portuguesas. A primera hora se podían contar numerosos sifonóforos, y no precisamente ... pequeños. Se trata de una escena que los vecinos de la zona no habían visto «nunca» hasta ahora. «Este verano he visto alguna pequeña, pero esto nunca. Es una invasión», explica Jabotxa Rodríguez, uno de los pocos perceberos profesionales que hay en Bizkaia. «La gente tiene que saberlo para que tengan precaución, porque todavía hay muchas personas que salen a nadar», insiste.

Jabotxa es vecino de Gorliz y conoce bien las playas y la costa de Bizkaia. La cantidad de carabelas portuguesas que ha visto esta mañana le ha sorprendido. Sobre todo, después de que un trabajador de la limpieza de las playas le dijese que ya había pegado una primera pasada con el tractor y había retirado bastantes. Jabotxa ha grabado un vídeo en el que se observan numerosas medusas. «Si te pillan tantas en el agua no te libras», advierte.

De hecho, las autoridades recomiendan evitar el contacto con estos organismos marinos y subrayan la importancia de no bañarse en zonas donde hayan sido avistados. Sus picaduras son mucho más potentes que las de las medusas y pueden suponer un riesgo considerable para bañistas y practicantes de deportes acuáticos.

Las calaberas solían encontrarse principalmente en aguas templadas del Atlántico. Sin embargo, el calentamiento progresivo de las aguas está favoreciendo su desplazamiento hacia, por ejemplo, el Cantábrico. De hecho, este verano se han duplicado el número de picaduras de estos organismos en Bizkaia. En todo caso, esta especie no es la que más bañistas lleva hasta los puestos de los socorristas para pedir ayuda. El sabirón o salvario, un pez propio del Cantábrico que acostumbra a enterrarse en la arena, sigue encabezando esta lista en las playas vizcaínas.