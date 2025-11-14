El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Importantes retenciones en los túneles de Malmasín, en dirección San Sebastián, por un accidente múltiple

Hasta 6 kilómetros de retenciones en los túneles de Malmasín, en dirección San Sebastián, por un accidente múltiple

Una persona ha resultado herida como consecuencia de la colisión entre tres vehículos

A. Mateos

Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:10

Comenta

Un accidente entre tres vehículos a la salida de los túneles de Malmasín, en dirección San Sebastián, está provocando hasta seis kilómetros de retenciones desde las seis de la mañana. Además, cien metros atrás del lugar del accidente un camión se encuentra averiado ocupando parte de la calzada. Ante tal situación, la Ertzaintza recomienda «precaución».

La colisión, que ocurrió pasadas las seis de la mañana, dejó un herido «leve». Los operarios han comenzado a retirar los vehículos pasadas las 7.30 horas y las autoridades han reabierto el carril que permanecía cortado.

Respecto al resto de las principales carreteras vizcaína, el tráfico es especialmente lento en la A-8 a la altura del Max Center y también se está registrando densidad en La Avanzada.

En actualización

Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .

