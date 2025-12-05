Una histórica demanda feminista pendiente de concretar sus contenidos

Luis López Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:02 Comenta Compartir

La Casa de las Mujeres es una de las obras marcadas como prioritarias en el plan de mandato del equipo de gobierno liderado por Juan Mari Aburto, y el compromiso es que sea una realidad en este mandato, que terminará en 2027. Este último episodio, las incertidumbres alrededor de la fecha en la que podrá finalmente empezar la obra, es una especie de epílogo a una historia que se remonta a años atrás. Porque el debate sobre el equipamiento ha sido una presencia constante en la vida municipal tanto por las constantes reivindicaciones del movimiento feminista como por las de los partidos de la oposición.

Ya en 2020 se realizó un estudio sobre la realidad de las casas de las mujeres en Euskadi con el fin de poner en marcha un «espacio de empoderamiento ajustado a la realidad del municipio bilbaíno». Luego, en 2022, se desarrolló un proceso participativo cuyo objetivo fue conocer la opinión de las bilbaínas sobre espacios y actuaciones que favorecen la participación de mujeres. En 2024 se hizo público que ese sitio estaría en el edificio de Atxuri. En junio de 2025 se licitaron las obras, y a principios se octubre se adjudicaron.

Ahora, como ya se ha dicho, queda pendiente determinar cuándo se inician los trabajos y qué salida se le da a Bidegintza. Pero también hay que definir de qué manera se va a trabajar en la Casa de las Mujeres para que su existencia sea una herramienta útil en favor de la igualdad.

Ahí está la pregunta: ¿Qué es una Casa de las Mujeres y para qué sirve? En el Ayuntamiento avanzaron en su día que tiene tres objetivos principales: «Ser proyecto estratégico y referente en la villa para avanzar en la igualdad real, erradicar la violencia machista y promover el empoderamiento individual y colectivo de las mujeres». Nace, ya se ve, con ambición. Pero para acercarse a esos objetivos va a hacer falta una hoja de ruta en la que se establezcan iniciativas un poco más concretas. Por ese motivo se ha creado la comisión en la que se definirán los objetivos, servicios, iniciativas y forma de funcionamiento de la nueva infraestructura.