Herido al volcar su camión en la A-8 a al altura de Castro

B. V. Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:57 | Actualizado 13:27h. Comenta Compartir

El conductor de un camión ha resultado herido leve al volcar su vehículo en la A-8 en Castro Urdiales. El siniestro se ha producido sobre las 12.30 de este lunes en sentido Bizkaia, obligando a cortar dos carriles al tráfico, uno hacia Bilbao y otro en dirección Santander, ya que la cabina del vehículo ha ocupado la parte izquierda de esa calzada.

El accidente ha provocado unos dos kilómetros de retenciones en ambos sentidos, según indican desde la Dirección General de Tráfico de Cantabria.