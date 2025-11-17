El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Herido al volcar su camión en la A-8 a al altura de Castro

B. V.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:57

Comenta

El conductor de un camión ha resultado herido leve al volcar su vehículo en la A-8 en Castro Urdiales. El siniestro se ha producido sobre las 12.30 de este lunes en sentido Bizkaia, obligando a cortar dos carriles al tráfico, uno hacia Bilbao y otro en dirección Santander, ya que la cabina del vehículo ha ocupado la parte izquierda de esa calzada.

El accidente ha provocado unos dos kilómetros de retenciones en ambos sentidos, según indican desde la Dirección General de Tráfico de Cantabria.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  2. 2 El jubilado que denuncia un «error» de la Seguridad Social: 45 años cotizados y 1.450 euros de pensión
  3. 3

    Bizkaia endurecerá a golpe de impuestos en 2026 la penalización por tener pisos vacíos
  4. 4

    La Fiscalía de Menores investiga el «acoso» de 50 alumnos a una profesora en Plentzia
  5. 5

    El invierno llega a Bizkaia en noviembre: mínimas de hasta cero grados y nieve a 500 metros
  6. 6

    Estados Unidos abre la guerra del estrógeno contra la menopausia
  7. 7 Dos heridos tras ser agredidos en el cuello y cabeza con una botella rota en el centro de Bilbao
  8. 8

    La Ertzaintza constata indicios de delito por el derribo del palacete de Getxo
  9. 9 Nuria Fergó vive «el peor año de su vida»
  10. 10

    De la casa de goma a la casa fantasma. El Bilbao perdido de Jon Uriarte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Herido al volcar su camión en la A-8 a al altura de Castro

Herido al volcar su camión en la A-8 a al altura de Castro