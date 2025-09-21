Un herido tras colisionar un coche y una moto en las curvas de Zorroza
El siniestro se ha producido a las 08.45 horas dirección Bilbao
Domingo, 21 de septiembre 2025, 10:11
Una persona ha resultado herida este domingo tras un accidente de tráfico en las curvas de Zorroza, dirección Bilbao, en el que han colisionado un coche y una moto. El Departamento vasco de Seguridad confirma que el herido ha sido trasladado al hospital de Cruces.
El siniestro se ha producido cerca de las 08.45 horas. La carretera ha sido en un primer momento cortada al tráfico, aunque después se ha abierto un carril. Fuentes de la Ertzaintza confirman que en estos momentos no se registran retenciones importantes.
