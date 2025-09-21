El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Trafiko

Un herido tras colisionar un coche y una moto en las curvas de Zorroza

El siniestro se ha producido a las 08.45 horas dirección Bilbao

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Domingo, 21 de septiembre 2025, 10:11

Una persona ha resultado herida este domingo tras un accidente de tráfico en las curvas de Zorroza, dirección Bilbao, en el que han colisionado un coche y una moto. El Departamento vasco de Seguridad confirma que el herido ha sido trasladado al hospital de Cruces.

El siniestro se ha producido cerca de las 08.45 horas. La carretera ha sido en un primer momento cortada al tráfico, aunque después se ha abierto un carril. Fuentes de la Ertzaintza confirman que en estos momentos no se registran retenciones importantes.

