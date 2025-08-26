El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vista de una imagen contra Ticket Bai en una de las txosnas de El Arenal. Jordi Alemany

Hacienda exonerará a las comparsas del impuesto de sociedades si invierten sus beneficios en su propia actividad

El director del área foral, Antonio Pérez, afirma que han hablado pero «no negociado» con Bilboko konpartsak para implantar Ticket Bai

Alba Peláez

Alba Peláez

Martes, 26 de agosto 2025, 10:35

Hacienda exonerará a las comparsas de pagar el impuesto de sociedades si invierten sus beneficios en su actividad. Las txosnas tendrán que implantar Ticket Bai ... el año que viene, pero podrán deducirse gastos que vayan encaminados a sufragar su funcionamiento. Así lo adelantó EL CORREO el domingo y ha confirmado este martes el director de la Hacienda foral, Antonio Pérez, que ha reconocido haber hablado con Bilboko konpartsak, «pero no negociado», ha matizado.

