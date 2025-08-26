Hacienda exonerará a las comparsas del impuesto de sociedades si invierten sus beneficios en su propia actividad
El director del área foral, Antonio Pérez, afirma que han hablado pero «no negociado» con Bilboko konpartsak para implantar Ticket Bai
Martes, 26 de agosto 2025, 10:35
Hacienda exonerará a las comparsas de pagar el impuesto de sociedades si invierten sus beneficios en su actividad. Las txosnas tendrán que implantar Ticket Bai ... el año que viene, pero podrán deducirse gastos que vayan encaminados a sufragar su funcionamiento. Así lo adelantó EL CORREO el domingo y ha confirmado este martes el director de la Hacienda foral, Antonio Pérez, que ha reconocido haber hablado con Bilboko konpartsak, «pero no negociado», ha matizado.
En una entrevista en Radio Euskadi, ha señalado que las entidades sin ánimo de lucro que realicen menos de 15 actividades económicas al año no tendrán que implantar el Ticket Bai. Eso sí, tendrán que pedir la exoneración «individualmente». Aquí entran asociaciones que recaudan fondos para la investigación de enfermedades o clubes de deporte juvenil, por ejemplo.
El resto de personas jurídicas del territorio tendrán que utilizar Ticket Bai a patir del 1 de enero. Según ha explicado Pérez, de las entidades que debían implantar la factura electrónica el 1 de julio de este año, sólo un 82% ha cumplido. Hacienda está enviando notificaciones al 18% restante para que se adhiera a Batuz.
