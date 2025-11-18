El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Guardia Civil detiene a un vecino de Ermua con 69 gramos de speed en un control de carretera

El arrestado también portaba 735 euros en billetes de distinto valor

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Martes, 18 de noviembre 2025, 11:45

Un hombre de 37 años y vecino de Ermua ha sido detenido por la Guardia Civil en La Rioja acusado de tráfico de drogas. El arresto se produjo durante un control de carretera en la N-111, en el municipio de Islallana. El joven viajaba en un vehículo de la marca Seat, al que dieron el alto en dicho operativo de seguridad.

Durante la identificación del conductor y la consulta de sus antecedentes, los agentes comprobaron que el individuo tenía una infracción administrativa previa por conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes. Por este motivo, procedieron a realizar una inspección del vehículo y de sus pertenencias.

En el interior de una riñonera, el conductor portaba una bolsa con 57 gramos de speed. Al ser preguntado por los agentes, manifestó ser consumidor habitual y negó llevar más sustancia de este tipo. Sin embargo, durante el registro del vehículo, agentes localizaron otras cuatro dosis de speed con un peso total de 12 gramos, así como 735 euros en billetes de distinto valor.

Ante estos hechos, el varón fue detenido y trasladado a dependencias oficiales para la instrucción de las correspondientes diligencias y su puesta a disposición de la autoridad judicial.

