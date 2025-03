El Gobierno vasco estudia elevar el riesgo de inundación en Erandio por las pleamares

Los vecinos del barrio de Altzaga, en Erandio, se enfrentan este fin de semana a las mayores mareas vivas del año con sacos terreros y ... quitando los coches de los garajes y zonas inundables. El Ayuntamiento ha activado la alerta -las pleamares serán de madrugada- y ha pedido a la Diputación que proteja este margen de la Ría.

El agua comienza a invadir el barrio de forma habitual con las mareas vivas. Fue construido sobre una antigua marisma. Allí se sitúa el Consistorio y residen unos 10.000 vecinos. En marzo del pasado año, una pleamar de grandes magnitudes dejó daños valorados en medio millón de euros. Ahora ya se prevé una probabilidad de inundación de al menos una vez cada diez años, mientras que en el resto del casco urbano esa posibilidad es de una vez cada cien años.

La Agencia Vasca del Agua, (Ura) dependiente del Gobierno vasco, cree que esta previsión está anticuada. Va a actualizar el riesgo de inundabilidad tras revisar la información topográfica y batimétrica y los datos de las últimas mareas extremas, según una respuesta del consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, al parlamentario popular Álvaro Gotxi. Revisará si procede incluir en zona roja a todo el casco urbano o a gran parte. Pero aún no hay obras previstas.

El Ejecutivo autonómico prevé una subida media del nivel del mar de 26 centímetros dentro de 25 años y el área con riesgo potencial significativo de inundación (ARPSI) de Bilbao-Erandio, donde confluye el riesgo fluvial con el marino, se cataloga en el grupo uno, lo que implica que la Administración debería poner en marcha medidas estructurales de defensa. En anteriores planificaciones hidrológicas se definieron actuaciones como el túnel entre La Peña y Olabeaga para reducir la inundabilidad también en Bilbao, considerada de interés general del Estado, así como un muro entre Atxuri y el Ayuntamiento de Bilbao -todo ello con un presupuesto de 210 millones- y la construcción de otra protección de borde en el barrio de Altzaga por 700.000 euros, pero que no se incluyen en el plan de actuaciones de 2022-2027. «La Confederación Hidrográfica concluyó en 2021 que, aunque positivas, tenían unos márgenes de rentabilidad muy pequeños», sostiene el consejero.

En otra comisión en octubre y a preguntas de Gotxi, el director de Ura, Asier López Etxebarria, alegó que «Erandio está padeciendo unas olas que anteriormente no tenía, lo cual aumenta su riesgo de inundación, pero la inundación por marea, siendo indeseable y siendo peligrosa, no tiene el mismo nivel de peligrosidad que otras zonas expuestas a otros comportamientos más violentos de los ríos».

«El peligro se subestimó»

Aun así, abrió la puerta a «adelantar ciertos trabajos e ir adaptando la planificación». E instó a los municipios a «tomar sus decisiones sobre sus nuevas urbanizaciones para proteger a sus generaciones futuras». Ya en 2022 el informe Kostaegoki publicado por la sociedad Ihobe del Gobierno vasco alertaba de que Erandio es el municipio más perjudicado por la subida del nivel del mar en toda la costa vasca.

El mar ya amenaza a 5.434 personas en esta localidad de un total de 8.000 que se ven afectados en todo Euskadi. El municipio de la Margen Derecha también sería la más afectada en pérdida de industria manufacturera, construcción y servicios. Si la población se mantuviese constante, los afectados llegarían a 42.000 en toda la comunidad autónoma, por lo que el estudio recomienda la subida de la cota, la protección de edificios e incluso la retirada de edificaciones del litoral.

Los vecinos de Erandio denuncian que los desbordamientos por mareas vivas se han vuelto cada vez más habituales, con una docena de episodios en los dos últimos años. Los más graves fueron justo el 10 y 11 de marzo del año pasado, cuando el agua alcanzó el medio metro de altura en la calle San Inazio. Además, ahora la Diputación está ejecutando un bidegorri que, a juicio de los vecinos, va a agravar el riesgo porque rebaja la cota del muelle de «forma absolutamente imprudente al proyectar alturas finales mínimas de 2,63 metros», inferiores a las preexistentes. «El peligro es insostenible y se ha subestimado. Altzaga no sólo no ha recibido protección ni tiene alguna acción proyectada. Si no que han permitido que la seguridad se vea mermada por una obra que amplía los puntos de desbordamiento», relata Kike Prada, el portavoz de la coordinadora de afectados, en unas alegaciones a la Agencia Vasca del Agua.

Así, piden que se incluya el barrio en el mapa riesgo de inundación con un periodo de retorno anual y su defensa urgente. «Queremos proyectos, presupuestos y plazos. Ya llevamos más de un año sin medida alguna, defendiendo Erandio con sacos», lamentan. «¿Van a volverse a gastar millones en unos años para elevar la cota o poner un muro, cuando podrían aprovechar ahora a hacerlo?», se preguntan.